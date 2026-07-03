JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:46 Tunis

إرساء الخط النموذجي "كايزن الرقمي" بمركز الموارد التكنولوجية بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a47a29147adb5.88214566_qniohljkpfmeg.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 13:21 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أعلن المركز الفني للنسيج عن إرساء الخط النموذجي "كايزن الرقمي"، وهي منهجية يابانية تقوم على التحسين المستمر لإنتاجية القطاع الصناعي بالإعتماد على الرقمنة، وذلك بمركز الموارد التكنولوجية التابع له بالمنستير، وفق بلاغ صادر عن المركز.

وستمكن هذه البنية التحتية المركز الفني للنسيج من إضفاء ديناميكية جديدة على أنشطته وتقديم خدمات متميزة في مجال المرافقة الرقمية.


كما ستستفيد المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاع النسيج والملابس من دعم تقني متقدم يهدف إلى تحسين أدائها وتعزيز تنافسيتها من خلال اعتماد الحلول الرقمية.


وقد تم إنجاز هذا الخط النموذجي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع النسيج والملابس، في إطار شراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي) جيكا)، وبمساندة من المركز الياباني للإنتاجية.

وأكد المركز الفني للنسيج أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل متواصل وجهود كبيرة بذلتها فرقه الفنية، شملت مختلف مراحل المشروع، بدء من تقديم المقترح الأولي وإجراء المشاورات الإستراتيجية، مرورا بإعداد كراسات الشروط، واختيار مزودين ذوي خبرة وكفاءة، وصولا إلى إنتقاء تجهيزات متطوّرة تستجيب لأحدث المعايير التكنولوجية.

وأضاف المركز، في هذا الصدد، أن جميع مراحل تنفيذ المشروع أشرف عليها بشكل مباشر، بما يضمن مطابقتها لمتطلبات ومعايير الصناعة 4.0.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332305

babnet
.

كل الأخبار...

13:46 - قبلي: رصد اصابات محدودة بعنكبوت الغبار ببعض الواحات
13:39 - قطاع النقل العمومي غير المنتظم يقرّ إضرابا عاما يوم 13 جويلية 2026 إحتجاجا على عدم تنفيذ التعهدات
13:21 - إرساء الخط النموذجي "كايزن الرقمي" بمركز الموارد التكنولوجية بالمنستير
13:10 - مونديال الوسطيات لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الغيني 34-25 وينهي مشاركته في المركز السابع والعشرين
12:55 - نابل: تسجيل حالتي وفاة بشواطئ معتمدية الهوارية
12:47 - الملتقى التونسي–الجزائري بقفصة يفضي إلى 35 تفاهما أوليا ويقر آلية مشتركة لمتابعة المشاريع
12:42 - الصحبي بكار: وزير الرياضة قال للمكتب الجامعي لا يمكن إدارة شؤون الدولة عبر فيسبوك أو عبر أحاديث الشارع
11:41 - مصر وأستراليا في مواجهة حاسمة بمونديال 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
11:28 - انطلاق الدورة العاشرة من ليالي العبدلية اليوم الجمعة بالمرسى
11:15 - تونس تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال مخطط التنمية 2026-2030 لدعم التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  19:00 Aus - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Arg - Cav | beIN Sports
 WC 2026  02:30 Col - Gha | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 جويلية 2026 | 18 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:15
12:31
05:05
03:14
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
7.18 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
34°-24
34°-23
34°-22
36°-24
  • Avoirs en devises 24893,7
  • (02/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37285 DT
  • (02/07)
  • 1 $ = 2,96028 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/07)     936,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/07)   29275 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>