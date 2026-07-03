إرساء الخط النموذجي "كايزن الرقمي" بمركز الموارد التكنولوجية بالمنستير

أعلن المركز الفني للنسيج عن إرساء الخط النموذجي "كايزن الرقمي"، وهي منهجية يابانية تقوم على التحسين المستمر لإنتاجية القطاع الصناعي بالإعتماد على الرقمنة، وذلك بمركز الموارد التكنولوجية التابع له بالمنستير، وفق بلاغ صادر عن المركز.وستمكن هذه البنية التحتية المركز الفني للنسيج من إضفاء ديناميكية جديدة على أنشطته وتقديم خدمات متميزة في مجال المرافقة الرقمية.كما ستستفيد المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاع النسيج والملابس من دعم تقني متقدم يهدف إلى تحسين أدائها وتعزيز تنافسيتها من خلال اعتماد الحلول الرقمية.وقد تم إنجاز هذا الخط النموذجي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع النسيج والملابس، في إطار شراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي) جيكا)، وبمساندة من المركز الياباني للإنتاجية.وأكد المركز الفني للنسيج أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل متواصل وجهود كبيرة بذلتها فرقه الفنية، شملت مختلف مراحل المشروع، بدء من تقديم المقترح الأولي وإجراء المشاورات الإستراتيجية، مرورا بإعداد كراسات الشروط، واختيار مزودين ذوي خبرة وكفاءة، وصولا إلى إنتقاء تجهيزات متطوّرة تستجيب لأحدث المعايير التكنولوجية.وأضاف المركز، في هذا الصدد، أن جميع مراحل تنفيذ المشروع أشرف عليها بشكل مباشر، بما يضمن مطابقتها لمتطلبات ومعايير الصناعة 4.0.