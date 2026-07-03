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مدينة سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو يوم 10 جويلية بمقر البلدية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 16:05 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تنظم بلدية سوسة، ندوة للاعلان الرسمي، عن تسجيل مدينة سوسة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، يوم الجمعة 10 جويلية الجاري بمقر البلدية

ويتزامن هذا اليوم مع مرور 38 سنة على ادارج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة


ويعد هذا الانجاز اعترافا دوليا بالجهود التي بذلتها مدينة سوسة وشركاؤها في ترسيخ ثقافة التعلم وتعزيز جودة التعليم ودعم الادماج الاجتماعي وتشجيع الابتكار والتنمية المستدامة في اطار شبكة اليونسكو العالمية
لمدن التعلم


ويشارك في هذا اليوم نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلين عن المجتمع المدني لتقديم أبرز المشاريع والشراكات التي ساهمت في هذا الانجاز ومزيد تعزيز اشعاعها الوطني والدولي

ويتضمن البرنامج سهرة احتفالية بقصر الرباط بسوسة يحييها الأوركستر السمفوني بسوسة، تسبقها عروض لخرائط ودليل توضيحي حول انضمام سوسة الى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم
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