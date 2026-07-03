مدينة سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو يوم 10 جويلية بمقر البلدية

تنظم بلدية سوسة، ندوة للاعلان الرسمي، عن تسجيل مدينة سوسة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، يوم الجمعة 10 جويلية الجاري بمقر البلديةويتزامن هذا اليوم مع مرور 38 سنة على ادارج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمةويعد هذا الانجاز اعترافا دوليا بالجهود التي بذلتها مدينة سوسة وشركاؤها في ترسيخ ثقافة التعلم وتعزيز جودة التعليم ودعم الادماج الاجتماعي وتشجيع الابتكار والتنمية المستدامة في اطار شبكة اليونسكو العالميةلمدن التعلمويشارك في هذا اليوم نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلين عن المجتمع المدني لتقديم أبرز المشاريع والشراكات التي ساهمت في هذا الانجاز ومزيد تعزيز اشعاعها الوطني والدوليويتضمن البرنامج سهرة احتفالية بقصر الرباط بسوسة يحييها الأوركستر السمفوني بسوسة، تسبقها عروض لخرائط ودليل توضيحي حول انضمام سوسة الى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم