انطلاق الدورة العاشرة من ليالي العبدلية اليوم الجمعة بالمرسى

بداية من اليوم يعيش المركز الدولي للثقافة والفنون "قصر العبدلية" بالمرسى، بالضاحية الشمالية للعاصمة، على وقع الموسيقى والفنون، وذلك من خلال البرنامج الثقافي المتنوع الذي تقترحه الدورة العاشرة من ليالي العبدلية التي تنطلق اليوم الجمعة وتختتم يوم 9 جويلية 2026.وتقترح هذه الدورة الجديدة برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا يجمع بين العروض الموسيقية الطربية، المسرح العرائسي الموجه للأطفال، والأنماط الموسيقية الحديثة، لتشكل متنفسا ثقافيا متميزا لمتساكني الضاحية الشمالية وزوارها مع انطلاق الموسم الصيفي.وتنطلق هذه الرحلة الفنية مع الصوت الطربي للفنانة التونسية آية دغنوج التي تُسجل حضورها هذه الصائفة في عدد من المناسبات الثقافية الهامة من أبرزها افتتاح الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي يوم 17 جويلية الجاري.وتتواصل رحلة جمهور العبدلية مع الطرب في محطات مختلفة من هذه الدورة إذ ستُقدم الفنانة محرزية الطويل عرضا فنيا في سهرة السبت 4 جويلية ، ويكون الموعد يوم الأربعاء 8 جويلية مع الفنانة نور قمر، وهن من الفنانات اللاتي ألِف الجمهور أداءهن لعدد من الأغاني الطربية التي طبعت ذاكرة الجمهور التونسي والعربي.وسيكون للأطفال نصيب من برمجة العبدلية التي تضم سهرة خاصة بالأطفال من خلال "يوم عرائسي للأطفال"، وذلك يوم الأحد 5 جويلية وهو عرض مسرحي للعرائس ينطلق في توقيت استثنائي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.وسيسهر جمهور هذا الفضاء الثقافي الذي نجح على مدى السنوات في خلق حركية ثقافية وفنية هامة، يوم الاثنين 6 جويلية مع عرض موسيقي يحمل عنوان "Jazz voyage Quintet" للفنان أحمد عجابي.ويُسدل الستار على هذه الدورة مساء الخميس 9 جويلية بالعرض الموسيقي "التانغو العربي" للفنان محمد علي كمون.وجدير بالذكر أن جميع السهرات الفنية لهذه الدورة، باستثناء سهرة الأطفال، تنطلق في تمام الساعة العاشرة ليلا بحديقة قصر العبدلية بالمرسى، المعلم الأثري والتاريخي العريق الذي يضفي بخصوصيته المعمارية جمالية فريدة على هذه العروض.