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قبلي: رصد اصابات محدودة بعنكبوت الغبار ببعض الواحات

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 13:46 قراءة: 1 د, 19 ث
      
سجّلت محطّات الرّصد ، التي يشرف عليها المركز الفني للتمور ومركز البحوث في الفلاحة الواحية بدقاش، إصابات محدودة بعنكبوت الغبار في بعض واحات ولاية قبلي، وهو ما يستدعي الإسراع في القيام بعملية المداواة العلاجية، وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف.
وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" انه تم في اطار الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغبار او المعروف لدى الفلاحين ب"بوفروة"، تخصيص محطات لرصد هذه الافة بعدد من واحات الجهة من طرف المركز الفني للتمور ومركز البحوث في الفلاحة الواحية بدقاش، وتم تسجيل بعض الإصابات بهذه الافة، وهو ما يقتضي الاسراع بالمرور الى مرحلة المداواة العلاجية بالمناطق المصابة باستعمال المبيدات الكيميائية المرخص بها من طرف وزارة الفلاحة.
ودعا ذات المصدر الفلاحين، الى ضرورة اليقظة والمراقبة الدائمة لمستغلاتهم الفلاحية وخاصة لعراجين التمور لاكتشاف الإصابة بصفة مبكرة والتدخل العلاجي للحد من انتشار هذه الافة بين العراجين واشجار النخيل من خلال استعمال المبيدات التي تتضمنها القائمة المصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة منذ سنة 2022 والتي تم تحيينها حول نوع المبيدات الكيميائية المرخص بها.

كما لفت الى ان مادة الكبريت المائي او المعروف بمادة "البخارة" تعتبر من انجع المبيدات البيولوجية المصادق عليها والتي تستعمل في المداواة الوقائية لمكافحة عنكبوت الغبار، داعيا فلاحي الجهة الى الحرص على القيام بالمداواة الوقائية الأولى والثانية لحماية صابة التمور.
يشار الى ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، قد نظّمت بالشراكة مع المركز الفني للتمور سلسلة من الأيام التحسيسية بمختلف معتمديات الجهة حول أهمية المداواة الوقائية لافة عنكبوت الغبار باستعمال مادة البخارة، تم خلالها تقديم عديد النصائح المتعلقة بالمقادير التي يجب استعمالها من هذه المادة التي تخلط بالماء فضلا عن افضل الأوقات للقيام برش المبيد وكيفية تعديل الات الرش.
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