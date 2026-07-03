منوبة: انطلاق تنفيذ مشروع معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة

شرعت الإدارة الجهوية للتجهيز بمنوبة، أمس الخميس، في تركيز مخفضات سرعة مسطحة على مستوى وادي الليل، وذلك ضمن مشروع يشمل 17 نقطة في مرحلة اولى تم تحديدها من قبل اللجنة الفنية للسلامة المرورية، بعد إعادة النظر في المخفضات العشوائية ومعالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة منذ سبتمبر المنقضي، بغرض تسهيل حركة الحافلات الصينية الجديدة وضمان انسيابية تنقّلها وتعزيزا للسلامة المروية على شبكة الطرقات المرقمة.يأتي ذلك، وفق تصريح المديرة الجهوية للتجهيز نجلاء بن خليفة لصحفية "وات"، في اطار صفقة ابرمتها الإدارة الجهوية في الغرض مع مقاولة لإنجاز البرنامج على مراحل تمتد طيلة سنة، بعد تخصيص اعتمادات ب 400 الف دينار للغرض.وأضافت ان اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بإشراف المعتمد الأول مهدي العبايدي، تواصل معايناتها الميدانية لبقية النقاط المزالة ومراجعة المخفضات العشوائية والاستجابة للطلبات المقدمة في الغرض ولتحديد النقاط التي سيتم تركيز مخفضات بها في المرحلة الموالية من المشروع.واكدت بن خليفة أنّه سيتم ضمن هذا المشروع اعتماد تقنية المخفضات المسطحة والمطبات الارتجاجية في بعض النقاط، بما يسهم في تعزيز سلامة مستعملي الطريق والحد من حوادث المرور وتحسين انسيابية حركة الجولان مع ضمان احترام السرعة القانونية.وأشارت الى انه تم منذ بداية السنة، التدخل بصفة استعجالية على مستوى الطريق الوطنية رقم 5 وحي النصر بالمرناقية، بتركيز مطبَّين ارتجاجيَّين نظرا للحاجة الملحة لذلك على مستوى هذا المسار الذي يشهد حركة مرورية مكثفة والذي شهد حوادث مرورية.