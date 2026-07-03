توقيع اتفاقية شراكة اطارية بين جامعة صفاقس ومؤسسة متخصصة في تسريع المشاريع الابتكارية بهدف تطوير آليات تثمين نتائج البحث العلمي
وقعت جامعة صفاقس اتفاقية شراكة اطارية مع مؤسسة متخصصة في تسريع المشاريع الابتكارية، خاصة في مجالات التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا من البحث العلمي والسوق( U Accelerator)
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز دور الجامعة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة الباحثين والطلبة وأصحاب المشاريع المبتكرة في مختلف مراحل تطوير أفكارهم وإنشاء الشركات الناشئة، من خلال توفير برامج احتضان وتسريع والإحاطة الفنية والتوجيه والتكوين
وربطهم بشبكات الخبراء والمستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص
وسيتم، بمقتضى هذه الشراكة تسريع نقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار داخل المخابر الجامعية وتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع ذات قيمة
مضافة وفرص استثمار وتشغيل
رصد
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز دور الجامعة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة الباحثين والطلبة وأصحاب المشاريع المبتكرة في مختلف مراحل تطوير أفكارهم وإنشاء الشركات الناشئة، من خلال توفير برامج احتضان وتسريع والإحاطة الفنية والتوجيه والتكوين
وربطهم بشبكات الخبراء والمستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص
وسيتم، بمقتضى هذه الشراكة تسريع نقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار داخل المخابر الجامعية وتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع ذات قيمة
مضافة وفرص استثمار وتشغيل
رصد
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