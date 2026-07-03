سلطة عمان تفتح باب الانتداب لكفاءات تونسية مختصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا للعمل عن بعد

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، عن فتح باب الترشح لفائدة كفاءات تونسية متخصصة في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بُعد لصالح مؤسسات بسلطنة عُمانوتشمل الخطط الوظيفية المطلوبة، وفق بلاغ نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني، تخصصات حيوية ومتطورة، أبرزها: مطور ذكاء الأعمال (BI / SAS Developer)، مهندسو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (Sr. AI Infrastructure Architect)، مطورو (ETL)، مهندسو ومديرو أنظمة دعم الأعمال والمؤسسات (BSS & ESS) إلى جانب خطط في إدارة المشاريع (Project Manager) وهندسة المنصات السحابية (Senior OpenShift Platform Architect)وحُددت الامتيازات المالية المقترحة لهذه الوظائف براتب شهري هام يبدأ من 3000 دولار أمريكي، ( حوالي 8700 دينار تونسي) مع ميزة العمل عن بُعد من مقر الإقامة الحالي للمترشحين في تونسويُشترط في المترشحين إحراز شهادة الإجازة أوالشهادة الوطنية للمهندس في الاختصاص المطلوب، مع خبرة مهنية مطابقة للوصف الوظيفي لكل خطة وألا يتجاوز السن القصوى 55 سنة.وأشارت الوكالة، إلى أن آخر أجل لقبول الترشحات قد حُدد ليوم 06 جويلية 2026. ودعت الراغبين في الترشح والاطلاع على التوصيف الوظيفي المفصل وتعمير استمارات الترشح زيارة الموقع الرسمي للوكالةالتونسية للتعاون الفني.كما لفتت، الوكالة انتباه المترشحين إلى أنه في حال تلقي عدد كبير من الطلبات يفوق الشغورات المتاحة، سيتم اعتماد تاريخ وساعة تقديم الترشح كأحد المقاييس الأساسية في عملية الفرز الأولي والانتفاء.رصد