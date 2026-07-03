رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد خروج الجزائر من مونديال 2026

أعلن قائد المنتخب الجزائرياعتزاله اللعب دوليا، عقب خروج "الخضر" من الدور السادس عشر لكأس العالم 2026، إثر خسارتهم أمام المنتخب السويسري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الجمعة بمدينة فانكوفر الكندية.وقال محرز في تصريحات عقب نهاية اللقاء:ورغم الإقصاء، اعتبر قائد المنتخب الجزائري أن مشاركة "الخضر" في المونديال حملت العديد من الجوانب الإيجابية، مشيرا إلى أن المنتخب حقق هدفه الأول بتجاوز دور المجموعات.وأضاف:وكان رياض محرز (35 عاما) قد بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الجزائري في، قبل أن يشارك في نهائيات كأس العالم بالبرازيل في العام ذاته، بدعوة من المدرب البوسنيوخلال مسيرة امتدت لأكثر من، خاض محرزبقميص المنتخب الجزائري، سجل خلالهاوقدم، وساهم في تحقيق أبرز إنجازات الكرة الجزائرية، وفي مقدمتها التتويج بلقب