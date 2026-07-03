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رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد خروج الجزائر من مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 09:06 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أعلن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز اعتزاله اللعب دوليا، عقب خروج "الخضر" من الدور السادس عشر لكأس العالم 2026، إثر خسارتهم أمام المنتخب السويسري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الجمعة بمدينة فانكوفر الكندية.

وقال محرز في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "كانت هذه آخر مباراة لي مع المنتخب الوطني، وهذا آخر ظهور لي بقميص المنتخب."


ورغم الإقصاء، اعتبر قائد المنتخب الجزائري أن مشاركة "الخضر" في المونديال حملت العديد من الجوانب الإيجابية، مشيرا إلى أن المنتخب حقق هدفه الأول بتجاوز دور المجموعات.


وأضاف: "كان هدفنا بلوغ الدور ثمن النهائي، وكانت المباراة في متناولنا، لكننا استقبلنا هدفين بسبب خطأين، وعلى هذا المستوى تدفع ثمن الأخطاء غاليا. كانت هناك أمور إيجابية، فقد نجحنا في تجاوز الدور الأول، لكن استقبال عدد كبير من الأهداف حال دون تحقيق مشوار أفضل."

وكان رياض محرز (35 عاما) قد بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الجزائري في ماي 2014، قبل أن يشارك في نهائيات كأس العالم بالبرازيل في العام ذاته، بدعوة من المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

وخلال مسيرة امتدت لأكثر من 12 عاما، خاض محرز 119 مباراة دولية بقميص المنتخب الجزائري، سجل خلالها 40 هدفا وقدم 44 تمريرة حاسمة، وساهم في تحقيق أبرز إنجازات الكرة الجزائرية، وفي مقدمتها التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.
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