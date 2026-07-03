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بنزرت: حملة رقابية مشدّدة برأس انجلة تسفرعن حجز وإزالة واقيات شمسية ومعدات وبيوت خشبية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 08:20 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أفضت حملة رقابية مشتركة انتظمت، ليوم الخميس، على طول الشريط الساحلي الرملي برأس إنجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية، إلى حجز وإزالة أكثر من 32 واقية شمسية، و40 وحدة من حصائر القصب والاعمدة، وعدد هام من البيوت الخشبية المنتصبة بالمكان دون وجه حق قانوني، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية بنزرت على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

   وبيّن رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت، ماهر خشارم، أنّ الحملة توجّهت لإزالة كافة مظاهر الاحتلال العشوائي للفضاءات العمومية، وإزالة كافة مظاهر التجاوزات للمنتصبين مؤقتا بالمنطقة، وأسفرت عن  تحرير عدد من المحاضر القانونية ضدّهم.


ونفذت الحملة الفرق الرقابية الميدانية للوكالة، بالتنسيق والاشتراك مع مصالح ولاية بنزرت، ومعتمدية بنزرت الجنوبية، وبلدية بنزرت، والمصالح المشتركة للحرس البحري، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى ردع المخالفين الذين يتعمدون الانتصاب بالفضاءات العمومية للشواطئ دون تراخيص أو من يتعمدون تجاوز المساحة المخصصة لهم، وفق نفس المصدر.
     وأكد رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن هذه الحملات الردعية متواصلة على مدار الموسم  وعلى طول الشريط الساحلي بالجهة على غرار بقية الحملات الرقابية القطاعية الاخرى، داعيا  ممثلي المكونات المنتخبة والنسيج المنظماتي والجمعياتي والاعلامي والمجتمعي الهادف لدعم مجهودات مختلف مصالح الدولة والتفاعل معها  عبر الارشاد والتوعية.

 
 
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