طبرقة تستعيد نبض موسيقى الجاز في انطلاق فعاليات الدورة العشرين للمهرجان

انطلقت مساء يوم الخميس أولى فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الجاز الدولي وذلك من خلال عرض خارجي مفتوح انتظم بإحدى الساحات المطلة عل البحر وسط حضور جماهيري لافت.وكان الجمهور على موعد مع الفنان الجزائري جمال لعروسي، في عرض أولي مجاني ومفتوح للعموم وفق المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودي، الذي قال إن هذا العرض هو بمثابة الهدية التي تقدمها هيئة المهرجان لأهالي طبرقة ولكل الوافدين عليها من الداخل والخارج في هذه الفترة وأيضا للجمهور المتابع عن بعد والذي لم يتسن له الحضور المباشر، ويتم من خلاله الاعلان عن عودة نبض موسيقى الجاز واستنهاض ذكرياتها بعد انقطاع دام ستّ سنوات.مضيفا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الافتتاح الرسمي سينتظم مساء يوم غد بعرض لاحد الفنانين من كوبا وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وان حضور الوزيرة في الافتتاح الرسمي يعدّ، وفق تعبيره، اعترافا بقيمة المهرجان ورمزيته التاريخية والفنية وحاجة تونس اليه وإصرار جمهوره ومحبي موسيقى الجاز على ضرورة عودته والمحافظة عليه كقيمة فنية وإنسانية وموروث يمنح الموسيقى معانيها ورمزيتها في التعبير والتعرف على ثقافات الشعوب وتقاربها.بالمقابل اعرب عدد من المواطنين والوافدين خاصة من الجزائر عن ارتياحهم لعودة هذا المهرجان العريق مستحضرين ذكريات من حضورهم في دورات سابقة.واستكملت الجهات المنظمة لفعاليات المهرجان الذي سينتظم بمسرح البحر، وهو أول خروج عن تقاليد المهرجان المرتبطة بمسرح "البازليك"، كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح هذه الدورة الاستثنائية.