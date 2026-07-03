اختتام مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بالبرلمان تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، يوم الخميس، اختتام مناقشات اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة، تمهيدا لإعداد التقرير التأليفي وبرمجة جلسة عامة لمواصلة النظر في المشروع.وأكد بودربالة أن المخطط يمثل مشروعا وطنيا يهدف إلى تكريس مقومات الدولة الاجتماعية، وتعزيز العدالة بين الجهات، ودفع النمو الاقتصادي والإنتاج، وخلق الثروة بما يستجيب لتطلعات التونسيين.وثمن رئيس البرلمان روح التعاون التي ميزت جلسات الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، معتبرا أن النقاشات عكست مختلف مشاغل المواطنين في الجهات، وأبرزت وعي النواب بالتحديات المطروحة وضرورة بلورة سياسات وبرامج تنموية قادرة على تحقيق التنمية المنشودة.وأشار إلى أن مخطط التنمية للفترةيفترض أن يكون وثيقة مرجعية توجه مختلف السياسات العمومية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك قوانين المالية والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.وشدد بودربالة على أن مجلس نواب الشعب سيواصل القيام بدوره التشريعي والرقابي لضمان تنفيذ المخطط، داعيا إلى التعجيل بإحالة عدد من مشاريع القوانين الأساسية، من بينها، إضافة إلى النصوص المتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير منظومة الصفقات العمومية.وخلال جلسة الاستماع، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط أبرز محاور المخطط، موضحا أنه يرتكز على خمسة توجهات رئيسية تشمل تحقيق تنمية اجتماعية عادلة، وتحديث الإدارة، وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، وحماية البيئة، وتطوير الاقتصاد والبنية التحتية.وأوضح أن المخطط يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدودخلال الفترة، وخفض نسبة الفقر إلى أقل من، ورفع مساهمة الطاقات المتجددة إلىمن المزيج الطاقي بحلول سنةكما يتضمن المخطط إصلاح المنظومة التربوية، وتطوير الصحة الرقمية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغفي أفق سنة، مع استقطاب استثمارات أجنبية تناهزوشهدت المناقشات دعوات من النواب إلى تعزيز دعم القطاع الفلاحي، ووضع استراتيجية متكاملة للأمن المائي، وتطوير المبادلات التجارية مع دول الجوار، إلى جانب إعداد تقرير سنوي يرفع إلى البرلمان حول مدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في مختلف الجهات، بما يتيح متابعة تنفيذ مخطط التنمية وتقييم نتائجه.