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ولاية سوسة: جلسة عمل حول مشروع طريق حي الزياتين الرابط بين بلديتي القلعة الصغرى وسوسة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 07:40 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خُصصت للنظر في مشروع طريق حي الزياتين الرابط بين بلديتي سوسة والقلعة الصغرى، إلى جانب مشروع تجديد قنوات الماء الصالح للشرب بمنطقة بئرالحلو التابعة لبلدية الزاوية،وذلك في إطار متابعة المشاغل التنموية بالجهة
وتم خلال الجلسة استعراض مختلف الإشكاليات الفنية والعقارية التي قد تعترض إنجاز المشروعين،ومناقشة آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين ،واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتذليل الصعوبات ضمانا لحسن انطلاق الأشغال
ودعا والي سوسة، سفيان التنفوري كافة المصالح المعنية إلى إيجاد الحلول الفنية والتقنية اللازمة،واحترام كافة الإجراءات لتنفيذ المشروعين، لما سيكون لهما من أثر إيجابي في تحسين البنية التحتية، وتطوير المرافق الأساسية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد على جميع الهياكل ،والإدارات المعنية للعمل على تنفيذ الحلول المقترحة وفق المواصفات الفنية المطلوبة وطبقًا للتراتيب الجاري بها العمل
حضر الجلسة بالخصوص، الكاتب العام للولاية، ومعتمدو الزاوية القصيبة الثريات، والرياض،والقلعة الصغرى، والمدير الجهوي للتجهيز، ورئيسة دائرة المجلس الجهوي، والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون بلديات الزاوية، القلعة الصغرى وسوسة، والمكلفة بتسيير دائرة الشؤون البلدية بمركز الولاية، ورئيس إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وممثل شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، وممثل وكالة التهذيب و التجديد العمراني
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