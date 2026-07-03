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تقاطعات الطريق الحزامية كلم 4، القسط الرابع بصفاقس: تقدم الأشغال بنسبة 88 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 06:37 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في إطار متابعة نسق إنجاز المشاريع العمومية، أدى والي صفاقس زيارة ميدانية إلى حضيرة مشروع المنشآت الفنية على تقاطعات الطريق الحزامية كلم 4، القسط الرابع، والمتمثل في إنجاز منشأة فنية على مستوى تقاطع الطريق الجهوية عدد 82 (طريق المهدية)
وبلغت نسبة تقدم الأشغال بهذا القسط حوالي 88بالمائة ، بعد العقارية التي كانت قد تسببت في توقفها منذ شهر مارس 2023، وفي مقدمتها وجود 9 مساكن داخل الحوزة العقارية للمشروع


وتتواصل حالياً أشغال استكمال سطح الجسر بالخرسانة المسلحة، بالتوازي مع استكمال إنجاز المنشأة المائية أسفل المفترق الدائري المزمع إحداثه تحت الجسر على مستوى تقاطع طريق المهدية، والتي بلغت نسبة إنجازها حوالي 90 بالمائة
واطلع والي صفاقس على سير الأشغال،واكد ضرورة مواصلة العمل بنفس النسق وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لاستكمال المشروع في أفضل الآجال، لما له من أهمية في تحسين انسيابية حركة المرور، والرفع من مستوى السلامة المرورية، ودعم البنية التحتية بولاية صفاقس





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