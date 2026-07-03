الترجي الرياضي - تعيين خليل شمام في خطة مسؤول عن أكابر الفريق الأول

أعلن الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية تعيين خليل شمام في خطة مسؤول عن أكابر الفريق الأول لكرة القدم.وكان خليل شمام تولى منذ فيفري 2025 خطة مدير رياضي مساعد صلب الجامعة التونسية لكرة القدم قبل ان تنتهي مهامه بعد مشاركة المنتخب التونسي في مونديال 2026 الجاري حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ويعتبر خليل شمام (38 عاما) أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ الترجي الرياضي، إذ فاز بالخصوص على الصعيد المحلي ب12 بطولة و4 كؤوس. كما لعب دورا بارزا في قيادة الفريق للظفر بثلاث ألقاب في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا سنوات 2011 و2017 و2018.وسبق لخليل شمام أن خاض تجربة احترافية قصيرة كلاعب خارج تونس بعام واحد في صفوف فيتوريا غيمارايش البرتغالي خلال موسم 2014-2015.