الجزائر تودع كأس العالم بالخسارة من سويسرا

أنهت سويسرا ​مشوار الجزائر في ‌كأس ‌العالم لكرة ‌القدم بعدما تغلبت عليها 2-صفر على ملعب بي.سي بليس ⁠في فانكوفر ضمن منافسات الدور السادس عشر اليوم الجمعة.تقدمت ⁠سويسرا بهدف مبكر سجله بريل إمبولو في الدقيقة العاشرة ثم أضاف دان ندوي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من ​الشوط الثاني.وستخوض سويسرا، التي تشارك في النهائيات للمرة ‌13 وسبق لها الوصول لدور الثمانية ثلاث مرات آخرها ⁠عام 1954، الدور ثمن النهائي في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، وستلتقي الفائز في مباراة كولومبيا وغانا التي ستقام غدا السبت.أما الجزائر، ‌التي شاركت في ⁠النهائيات للمرة الخامسة، فقد اكتفت بتكرار أفضل إنجاز لها، ‌وهو تجاوز دور المجموعات والذي حققته في نسخة 2014. ولم تنجح مجددا في تحقيق ⁠فوزها الأول في أدوار خروج المغلوب بالمونديال.