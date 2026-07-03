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الجزائر تودع كأس العالم بالخسارة من سويسرا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 06:19 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أنهت سويسرا ​مشوار الجزائر في ‌كأس ‌العالم لكرة ‌القدم بعدما تغلبت عليها 2-صفر على ملعب بي.سي بليس ⁠في فانكوفر ضمن منافسات الدور السادس عشر اليوم الجمعة.
تقدمت ⁠سويسرا بهدف مبكر سجله بريل إمبولو في الدقيقة العاشرة ثم أضاف دان ندوي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من ​الشوط الثاني.
وستخوض سويسرا، التي تشارك في النهائيات للمرة ‌13 وسبق لها الوصول لدور الثمانية ثلاث مرات آخرها ⁠عام 1954، الدور ثمن النهائي في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، وستلتقي الفائز في مباراة كولومبيا وغانا التي ستقام غدا السبت.


أما الجزائر، ‌التي شاركت في ⁠النهائيات للمرة الخامسة، فقد اكتفت بتكرار أفضل إنجاز لها، ‌وهو تجاوز دور المجموعات والذي حققته في نسخة 2014. ولم تنجح مجددا في تحقيق ⁠فوزها الأول في أدوار خروج المغلوب بالمونديال.
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