رونالدو يكسر عقدته التاريخية في الأدوار الإقصائية ويقود البرتغال إلى ثمن النهائي

"بسم الله"... رونالدو يردّد التسمية قبل أن يسجّل هدفاً هو الأول له في تاريخه بالأدوار الإقصائية



في لحظة حملت طقسه المعتاد، ردّد كريستيانو رونالدو "بسم الله" قبل أن ينفّذ ركلة الجزاء بثقةٍ ويمنح البرتغال التعادل 1-1 أمام كرواتيا، في مواجهة مصيرية ضمن دور الـ32 على ملعب… pic.twitter.com/6onx622osy — اندبندنت عربية (@IndyArabia) July 3, 2026

قاد النجم البرتغاليمنتخب بلاده إلى قلب الطاولة أمام كرواتيا، بعدما سجل أول أهدافه في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، ليساهم في فوز البرتغال وتأهلها إلى الدور ثمن النهائي من مونديال 2026.وبدا رونالدو متوترا منذ الدقائق الأولى للمباراة، قبل أن يلفت الأنظار خلال تنفيذ إحدى الركلات الثابتة في الشوط الأول، حيث ظهر وهو يردد عبارةأكثر من مرة، وهي عادة اعتاد القيام بها قبل تنفيذ الكرات الحاسمة، خاصة خلال تجربته مع نادي النصر السعودي.وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 68 عندما احتسب الحكم النرويجيركلة جزاء لصالح البرتغال، في وقت كانت فيه كرواتيا متقدمة بهدف سجلهوتقدم رونالدو لتنفيذ الركلة، وردد مجددا عبارةقبل أن ينجح في إسكان الكرة شباك الحارس، معيدا منتخب بلاده إلى أجواء اللقاء.وحمل هذا الهدف قيمة تاريخية خاصة، إذ يعد الأول لرونالدو في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعدما خاض ثماني مباريات في الأدوار النهائية خلال أربع نسخ سابقة من البطولة دون أن يتمكن من التسجيل، لينهي بذلك واحدة من أبرز العقد في مسيرته الدولية.وبعد هدف التعادل، نجحفي تسجيل هدف الفوز القاتل، ليقود البرتغال إلى التأهل للدور ثمن النهائي، حيث تنتظرها مواجهة قوية أمام المنتخب الإسباني.وشهدت المباراة أيضا مواجهة خاصة بين اثنين من أبرز نجوم كرة القدم في العقدين الأخيرين، هما(41 عاما) و(40 عاما)، في لقاء قد يكون الأخير الذي يجمعهما على مسرح كأس العالم.