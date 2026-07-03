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رونالدو يكسر عقدته التاريخية في الأدوار الإقصائية ويقود البرتغال إلى ثمن النهائي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 02:36 قراءة: 1 د, 29 ث
      
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى قلب الطاولة أمام كرواتيا، بعدما سجل أول أهدافه في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، ليساهم في فوز البرتغال وتأهلها إلى الدور ثمن النهائي من مونديال 2026.

وبدا رونالدو متوترا منذ الدقائق الأولى للمباراة، قبل أن يلفت الأنظار خلال تنفيذ إحدى الركلات الثابتة في الشوط الأول، حيث ظهر وهو يردد عبارة "بسم الله" أكثر من مرة، وهي عادة اعتاد القيام بها قبل تنفيذ الكرات الحاسمة، خاصة خلال تجربته مع نادي النصر السعودي.


وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 68 عندما احتسب الحكم النرويجي إسبين إيسكاس ركلة جزاء لصالح البرتغال، في وقت كانت فيه كرواتيا متقدمة بهدف سجله إيفان بيريشيتش.


وتقدم رونالدو لتنفيذ الركلة، وردد مجددا عبارة "بسم الله" قبل أن ينجح في إسكان الكرة شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، معيدا منتخب بلاده إلى أجواء اللقاء.

وحمل هذا الهدف قيمة تاريخية خاصة، إذ يعد الأول لرونالدو في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعدما خاض ثماني مباريات في الأدوار النهائية خلال أربع نسخ سابقة من البطولة دون أن يتمكن من التسجيل، لينهي بذلك واحدة من أبرز العقد في مسيرته الدولية.

وبعد هدف التعادل، نجح غونزالو راموس في تسجيل هدف الفوز القاتل، ليقود البرتغال إلى التأهل للدور ثمن النهائي، حيث تنتظرها مواجهة قوية أمام المنتخب الإسباني.

وشهدت المباراة أيضا مواجهة خاصة بين اثنين من أبرز نجوم كرة القدم في العقدين الأخيرين، هما كريستيانو رونالدو (41 عاما) ولوكا مودريتش (40 عاما)، في لقاء قد يكون الأخير الذي يجمعهما على مسرح كأس العالم.
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