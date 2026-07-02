مونديال 2026: إسبانيا تكتسح النمسا بثلاثية وتعبر إلى ثمن النهائي

حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على نظيره النمساوي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الدور السادس عشر.وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة.وسجل المهاجمهدفين، بواقع هدف في كل شوط، بعد تمريرتين حاسمتين من، فيما أضافالهدف الثالث في الدقيقة 66 بضربة رأس إثر عرضية متقنة منولم يتمكن المنتخب النمساوي، الذي يخوض أول مباراة له في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ 44 عاماً، من مجاراة نسق المنتخب الإسباني الذي فرض أفضليته منذ البداية وحتى صافرة النهاية.وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة، في المباراة المقررة يوم الاثنين على ملعب دالاس.