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مونديال 2026: إسبانيا تكتسح النمسا بثلاثية وتعبر إلى ثمن النهائي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 22:38 قراءة: 0 د, 51 ث
      
حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على نظيره النمساوي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الدور السادس عشر.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة.


وسجل المهاجم ميكل أويارزابال هدفين، بواقع هدف في كل شوط، بعد تمريرتين حاسمتين من مارك كوكوريا، فيما أضاف بيدرو بورو الهدف الثالث في الدقيقة 66 بضربة رأس إثر عرضية متقنة من أليكس باينا.


ولم يتمكن المنتخب النمساوي، الذي يخوض أول مباراة له في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ 44 عاماً، من مجاراة نسق المنتخب الإسباني الذي فرض أفضليته منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة البرتغال وكرواتيا، في المباراة المقررة يوم الاثنين على ملعب دالاس.

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