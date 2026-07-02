الملعب التونسي: تمديد عقد الحارس عاطف الدخيلي الى 2027

اعلن الملعب التونسي مساء اليوم الخميس عن تمديدة عقد الحارس عاطف الدخيلي الى 2027 وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.يذكر ان الدخيلي حرس شباك عدد من الفرق من ذلك النادي الافريقي و الاولمبي الباجي كما كانت له تجربة خليجية مع العين السعودي.وكان فريق باردو قد اعلن في وقت سابق عن تعاقده مع اللاعب مالك شويخ الى غاية 2028.ويشغل مالك شويخ (26 عاما) مركز جناح ايسر وسبق له اللعب في النجم الرادسي والاولمبي الباجي وأبوسليم الليبي.وهو ثاني انتداب لفريق باردو خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد متوسط الميدان الهجومي السنغالي مام ساليو تيون الى غاية 2029.