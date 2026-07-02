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بن عروس: الأولى وطنيا في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني عادت إلى الدراسة بعد انقطاع دام 3 سنوات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 21:15 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تمكنت التلميذة آلاء منصوري، من المدرسة الإعدادية التقنية برادس بولاية بن عروس، من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، وذلك بمعدل 14.52، بعد أن شرعت وزارة التربية، مساء اليوم الخميس، في الإعلان عن نتائج هذه الشهادة.
 
ولم تخف آلاء منصوري، في تصريح لـ"وات" اليوم، تفاجئها بالحصول على المرتبة الأولى وطنيا، مؤكدة أن تلقيها الخبر غمرها بسعادة لا توصف، خاصة أنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة ثلاث سنوات، ولم تكن تتوقع يوما أن تعود إلى الدراسة، فضلا عن أن تحقق هذا التفوق.

 
ورغم شعورها بالندم الشديد على الانقطاع عن الدراسة، اعتبرت الأولى وطنيا في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني أن الفرحة بهذا النجاح ستكون أكبر حافز لها على مواصلة تعليمها الثانوي، ومزيد شحذ عزيمتها لتحقيق التفوق في بقية مسيرتها الدراسية.
 

وأضافت آلاء منصوري أن الفضل في عودتها إلى الدراسة ومساعدتها على تجاوز فترة الانقطاع، الممتدة بين سنتي 2021 و2024، والتي تعود، وفق تعبيرها، إلى أسباب ذاتية، يرجع إلى والديها، وكذلك إلى الأساتذة المؤطرين بمدرسة الفرصة الثانية بباب الخضراء (تونس العاصمة)، الذين بذلوا جهدا عظيما لإقناعها بالعودة إلى الدراسة والتسجيل بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس، ولم يدخروا جهدا في الإحاطة بها ورعايتها وتكوينها وتأطيرها ودفعها نحو التفوق الدراسي.
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