المنتخب الوطني: المكتب الجامعي يواصل مهامه ودعوة إيرفي رونار للحضور إلى تونس

عُقد، أمس، اجتماع جمع وزير الشباب والرياضةبرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، بحضور المدير الفني الجديد، خُصص للتباحث بشأن الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة على مستوى المكتب الجامعي والمنتخب الوطني.وأكد مصدر للإذاعة الوطنية أنه تقرر توجيه الدعوة إلى المدرب الفرنسيللحضور إلى تونس، من أجل عقد جلسة مع سلطة الإشراف والمدير الفني للجامعة، للنظر في المشروع الفني الذي كان قد تقدم به، وبحث إمكانية مواصلة إشرافه على تدريب المنتخب الوطني الأول.وأضاف المصدر ذاته أن المكتب الجامعي سيواصل مهامه، في ظل عدم وجود أي طلب لاستقالته أو توجه لإقالته، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بالمرحلة القادمة.ويُذكر أن عقد المدرب الفرنسيمع المنتخب التونسي ينتهي يوم، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المرتقبة بشأن مستقبله مع "نسور قرطاج".