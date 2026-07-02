نبيل معلول مدربا جديدا لشباب بلوزداد الجزائري

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم واحد.وأوضح شباب بلوزداد في بيان نشره على صفحته الرسمية أن اختيار نبيل معلول جاء بالنظر إلى خبرته التدريبية الواسعة ومسيرته التي تمتد لأكثر من 25 عاما حيث قاد عددا من الأندية والمنتخبات الوطنية وحققالعديد من الألقاب.وقبل الالتحاق بشباب بلوزداد، كان نبيل معلول (63 عاما) مدربا لنادي القادسية الكويتي الذي تحصل معه على المركز الثالث في البطولة مع الظفر بكأس السوبر خلال شهر فيفري الفارط.وكانت هذه التجربة الثالثة لنبيل معلول في دولة الكويت وذلك بعدما أشرف على تدريب منتخبها الأول من 2015 الى 2016 قبل أن يحقق نجاحا باهرا مع نادي الكويت الذي فاز معه بالبطولة والكأس وكأس السوبر.وسبق للاعب الدولي التونسي السابق أن خاض تجربة تدريبية في البطولة المحترفة الجزائرية منذ عامين عندما مسك المقاليد الفنية لاتحاد العاصمة قبل أن يستقيل من منصبه في منتصف الموسم.كما أشرف نبيل معلول على المنتخب التونسي الذي قاده إلى التأهل لمونديال روسيا 2018 وذلك بعدما شغل منصب مدرب مساعد للفرنسي روجيه لومار سنة 2004 عندما توج نسور قرطاج بكأس إفريقيا للأمم.ومن أبرز إنجازاته أيضا، حصوله مع الترجي الرياضي على رابطة أبطال إفريقيا سنة 2011 ثم بلوغه الدور النهائي في النسخة الموالية سنة 2012.يذكر أن شباب بلوزداد أعلن أمس الاربعاء تعاقده مع لاعب الوسط التونسي حسام تقا لمدة ثلاث سنوات ليلتحق في الفريق بالمهاجم محمد علي بن حمودة.