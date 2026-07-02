الكرة الطائرة: المنتخب التونسي يتأهل إلى بطولة إفريقيا في صدارة المنطقة الأولى
ضمن المنتخب التونسي للكرة الطائرة، مساء الخميس، تأهله إلى نهائيات بطولة إفريقيا للأمم 2026، المقررة بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026، بعدما أنهى الدورة الترشيحية في صدارة المنطقة الأولى إثر فوزه على المنتخب المغربي بثلاثة أشواط دون رد.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 29-27 و25-22 و25-22، في المباراة الختامية التي احتضنتها مدينة مكناس المغربية.
وحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة في الدورة، بعدما فاز في جميع مبارياته الأربع أمام منتخبي الجزائر والمغرب، ليختتم المنافسات في الصدارة برصيد 12 نقطة.
نتائج الدورة الترشيحيةالسبت 27 جوان 2026
* الجزائر × المغرب: 3-2
الأحد 28 جوان 2026
* تونس × الجزائر: 3-1
الاثنين 29 جوان 2026
* تونس × المغرب: 3-1
الثلاثاء 30 جوان 2026
* المغرب × الجزائر: 3-1
الأربعاء 1 جويلية 2026
* تونس × الجزائر: 3-1
الخميس 2 جويلية 2026
* تونس × المغرب: 3-0
الترتيب النهائي| المنتخب | النقاط | المباريات |
| -------- | :----: | :-------: |
| تونس | 12 | 4 |
| المغرب | 4 | 4 |
| الجزائر | 2 | 4 |
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 29-27 و25-22 و25-22، في المباراة الختامية التي احتضنتها مدينة مكناس المغربية.
وحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة في الدورة، بعدما فاز في جميع مبارياته الأربع أمام منتخبي الجزائر والمغرب، ليختتم المنافسات في الصدارة برصيد 12 نقطة.
نتائج الدورة الترشيحيةالسبت 27 جوان 2026
* الجزائر × المغرب: 3-2
الأحد 28 جوان 2026
* تونس × الجزائر: 3-1
الاثنين 29 جوان 2026
* تونس × المغرب: 3-1
الثلاثاء 30 جوان 2026
* المغرب × الجزائر: 3-1
الأربعاء 1 جويلية 2026
* تونس × الجزائر: 3-1
الخميس 2 جويلية 2026
* تونس × المغرب: 3-0
الترتيب النهائي| المنتخب | النقاط | المباريات |
| -------- | :----: | :-------: |
| تونس | 12 | 4 |
| المغرب | 4 | 4 |
| الجزائر | 2 | 4 |
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