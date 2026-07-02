الكرة الطائرة: المنتخب التونسي يتأهل إلى بطولة إفريقيا في صدارة المنطقة الأولى

نتائج الدورة الترشيحية



الترتيب النهائي



ضمن المنتخب التونسي للكرة الطائرة، مساء الخميس، تأهله إلى نهائيات، المقررة بجمهوريةمن، بعدما أنهى الدورة الترشيحية في صدارة المنطقة الأولى إثر فوزه على المنتخب المغربي بثلاثة أشواط دون رد.وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:، في المباراة الختامية التي احتضنتها مدينةالمغربية.وحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة في الدورة، بعدما فاز في جميع مبارياته الأربع أمام منتخبي الجزائر والمغرب، ليختتم المنافسات في الصدارة برصيد* الجزائر × المغرب:* تونس × الجزائر:* تونس × المغرب:* المغرب × الجزائر:* تونس × الجزائر:* تونس × المغرب:| المنتخب | النقاط | المباريات || -------- | :----: | :-------: || المغرب | 4 | 4 || الجزائر | 2 | 4 |