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مونديال 2026: ثلاث مواجهات قوية الليلة في الدور الـ16 أبرزها إسبانيا والنمسا والجزائر أمام سويسرا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4515fb12bcc7.05047399_nqpimeolfkghj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 18:28 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تتواصل، مساء اليوم الخميس وفجر غد الجمعة، منافسات الدور الـ16 من كأس العالم 2026 بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة، تتقدمها مواجهة إسبانيا والنمسا، إلى جانب لقاء البرتغال وكرواتيا، ومباراة الجزائر أمام سويسرا.

برنامج المباريات (بتوقيت تونس)

* 20:00: إسبانيا × النمسا
* 00:00: البرتغال × كرواتيا
* 04:00: سويسرا × الجزائر


وتتجه الأنظار إلى ملعب لوس أنجلوس الذي يحتضن مواجهة إسبانيا والنمسا، حيث يسعى المنتخب الإسباني إلى مواصلة مشواره نحو اللقب بعد تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط، متقدماً على منتخبات السعودية والرأس الأخضر والأوروغواي.

في المقابل، بلغ المنتخب النمساوي الدور الـ16 بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف الأرجنتين، ضمن مجموعة ضمت أيضاً الجزائر والأردن.

كما تشهد السهرة الكروية مواجهة أوروبية قوية تجمع البرتغال وكرواتيا بداية من منتصف الليل، قبل أن يختتم البرنامج بلقاء مرتقب يجمع الجزائر وسويسرا عند الساعة الرابعة صباحاً، في مباراة يطمح خلالها "الخضر" إلى مواصلة مغامرتهم التاريخية في المونديال.

ومن المنتظر أن تنقل شبكة beIN SPORTS مباريات كأس العالم 2026، على أن تبث مواجهة إسبانيا والنمسا عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 3 و M6.
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