مونديال 2026: ثلاث مواجهات قوية الليلة في الدور الـ16 أبرزها إسبانيا والنمسا والجزائر أمام سويسرا

برنامج المباريات (بتوقيت تونس)





تتواصل، مساء اليوم الخميس وفجر غد الجمعة، منافسات الدور الـ16 من كأس العالم 2026 بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة، تتقدمها مواجهة إسبانيا والنمسا، إلى جانب لقاء البرتغال وكرواتيا، ومباراة الجزائر أمام سويسرا.إسبانيا × النمساالبرتغال × كرواتياسويسرا × الجزائروتتجه الأنظار إلى ملعبالذي يحتضن مواجهة إسبانيا والنمسا، حيث يسعى المنتخب الإسباني إلى مواصلة مشواره نحو اللقب بعد تصدره مجموعته برصيد، متقدماً على منتخباتفي المقابل، بلغ المنتخب النمساوي الدور الـ16 بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد، خلف، ضمن مجموعة ضمت أيضاًكما تشهد السهرة الكروية مواجهة أوروبية قوية تجمعبداية من منتصف الليل، قبل أن يختتم البرنامج بلقاء مرتقب يجمععند الساعة الرابعة صباحاً، في مباراة يطمح خلالها "الخضر" إلى مواصلة مغامرتهم التاريخية في المونديال.ومن المنتظر أن تنقل شبكةمباريات كأس العالم 2026، على أن تبث مواجهةعبر قناتيو M6.