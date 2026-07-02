البطولة العربية للشابات لكرة السلة: المنتخب التونسي يتوج باللقب بعد اكتساح الجزائر

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توج المنتخب التونسي لكرة السلة للشابات (أقل من 18 سنة)، مساء الخميس، بلقب البطولة العربية المقامة بقاعة البجاوي بصفاقس، إثر فوزه العريض على نظيره الجزائري بنتيجةوحسمت لاعبات المنتخب الوطني اللقب العربي قبل الجولة الختامية، بغض النظر عن نتيجة مباراتهن أمام المنتخب المغربي المقررة يوم، بعد تحقيقهن العلامة الكاملة في البطولة.* المغرب × الجزائر:* تونس × الجزائر:* تونس × المغرب:* الجزائر × المغرب:* تونس × الجزائر:| المنتخب | النقاط | المباريات || -------- | :----: | :-------: || الجزائر | 5 | 4 || المغرب | 4 | 3 |* تونس × المغرب