البطولة العربية للشابات لكرة السلة: المنتخب التونسي يتوج باللقب بعد اكتساح الجزائر
توج المنتخب التونسي لكرة السلة للشابات (أقل من 18 سنة)، مساء الخميس، بلقب البطولة العربية المقامة بقاعة البجاوي بصفاقس، إثر فوزه العريض على نظيره الجزائري بنتيجة 90-41.
وحسمت لاعبات المنتخب الوطني اللقب العربي قبل الجولة الختامية، بغض النظر عن نتيجة مباراتهن أمام المنتخب المغربي المقررة يوم السبت 4 جويلية، بعد تحقيقهن العلامة الكاملة في البطولة.
النتائجالسبت 27 جوان 2026
* المغرب × الجزائر: 66-59
الأحد 28 جوان 2026
* تونس × الجزائر: 68-45
الاثنين 29 جوان 2026
* تونس × المغرب: 81-38
الأربعاء 1 جويلية 2026
* الجزائر × المغرب: 48-47
الخميس 2 جويلية 2026
* تونس × الجزائر: 90-41
الترتيب| المنتخب | النقاط | المباريات |
| -------- | :----: | :-------: |
| تونس | 6 | 3 |
| الجزائر | 5 | 4 |
| المغرب | 4 | 3 |
البرنامج المتبقيالسبت 4 جويلية 2026
* تونس × المغرب
وحسمت لاعبات المنتخب الوطني اللقب العربي قبل الجولة الختامية، بغض النظر عن نتيجة مباراتهن أمام المنتخب المغربي المقررة يوم السبت 4 جويلية، بعد تحقيقهن العلامة الكاملة في البطولة.
النتائجالسبت 27 جوان 2026
* المغرب × الجزائر: 66-59
الأحد 28 جوان 2026
* تونس × الجزائر: 68-45
الاثنين 29 جوان 2026
* تونس × المغرب: 81-38
الأربعاء 1 جويلية 2026
* الجزائر × المغرب: 48-47
الخميس 2 جويلية 2026
* تونس × الجزائر: 90-41
الترتيب| المنتخب | النقاط | المباريات |
| -------- | :----: | :-------: |
| تونس | 6 | 3 |
| الجزائر | 5 | 4 |
| المغرب | 4 | 3 |
البرنامج المتبقيالسبت 4 جويلية 2026
* تونس × المغرب
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