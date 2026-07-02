رجة أرضية بقوة 2.4 درجات غرب جرجيس

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الخميس 2 جويلية 2026، رجة أرضية على الساعة الرابعة و16 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي وذلك غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين.وبلغت قوة الرجة 2.4 درجات على سلم ريشتر، فيما تم تحديد مركزها وفق التحاليل الأولية، عند خط عرض 33.51 درجة وخط طول 11.00 درجة.وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن عددا من المواطنين بالجهة شعروا بهذه الرجة.