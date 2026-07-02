السجن 17 عاماً لشاب حاول قتل جاره طعناً في البحر الأزرق

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق شاب، بعد إدانته بمحاولة قتل جاره طعناً بواسطة آلة حادة، إثر خلاف نشب بينهما بمنطقةالتابعة لضاحيةوتعود أطوار القضية إلى مشادة كلامية وتلاسن بين المتهم وجاره، سرعان ما تطورا إلى تشابك بالأيدي، قبل أن يستل المتهم آلة حادة ويوجه إلى الضحية عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، في محاولة لإزهاق روحه.وقد تدخل عدد من الحاضرين لإيقاف الاعتداء، قبل نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضع لتدخل طبي عاجل مكّن من إنقاذ حياته، رغم خطورة الإصابات التي تعرض لها.وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية، واجهت المحكمة المتهم بتهمة، وقضت بإدانته والحكم عليه بالسجن لمدة، اعتباراً لخطورة الأفعال المرتكبة والآثار الجسيمة التي خلفها الاعتداء على الضحية.