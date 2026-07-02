بن عروس: إخماد حريق بسيط نشب بفضاء غير مستغل بسوق الجملة ببئر القصعة ولم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية (بلاغ)

أفادت الشركة التونسية لأسواق الجملة بأنه تمت السيطرة على حريق بسيط نشب، على الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، بفضاء غير مستغل مجاور لمأوى السيارات بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر، مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق.وأوضحت الشركة في بلاغ لها أنّ أعوانها تفطنوا للحريق منذ مراحله الأولى، فتدخلوا على الفور واتخذوا الإجراءات الأولية اللازمة للحد من انتشاره وتأمين محيطه بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية التي تحوّلت على عين المكان في وقت وجيز.واعتبرت الشركة أن نجاعة التدخل تعكس جاهزية منظومة الوقاية التي تم إرساؤها والمتمثلة في إحداث خلية أزمات، وتنفيذ برنامج وقائي استعدادًا لموسم الصيف شمل إزالة الأعشاب والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب تكوين الأعوان في مجال التدخلات الأولية ومكافحة الحرائق، وتنظيم عمليات بيضاء بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، وفق نصّ البلاغ.وأكدت أنّ الوضع تحت السيطرة، مجدّدة التزامها بمواصلة تعزيز منظومة السلامة والوقاية حفاظًا على سلامة الأشخاص والممتلكات وضمانًا لاستمرارية هذا المرفق الاقتصادي الحيوي في أداء دوره الوطني.