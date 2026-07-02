JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:16 Tunis

البرلمان العربي يصادق في القاهرة على تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين بمشاركة المجموعة التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a468ef86a5d17.14685209_keqomgnplihfj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 23:16 قراءة: 2 د, 3 ث
      
صادق البرلمان العربي، خلال جلسته العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين بعد مناقشتها. كما تم انتخاب عضو مجلس النواب العراقي حنان الفتلاوي في منصب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.

وأصدر البرلمان العربي، في ختام أشغال دورته العادية، عددا من البيانات المتعلقة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي عدد من الدول من بينها ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان والصومال، وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب اليوم الخميس.


وشاركت المجموعة التونسية بالبرلمان العربي في أشغال هذه الدورة العادية، التي انعقدت من 28 إلى 30 جوان 2026، وكذلك في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع واللجان الفرعية التي نظرت في عدد من المواضيع المتعلقة بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.


وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وخطة عمل اللجنة، الى جانب تقرير اللجنة الفرعية المكلّفة بإعداد مشروع رؤية برلمانية عربية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الوقائية، ومشروع رؤية برلمانية عربية حول أثر التدخلات الخارجية في النزاعات المحلية وسبل مواجهتها، ومشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لسنة 2025 ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعدد من البلدان العربية.

واستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، جملة من المواضيع ذات الصبغة المالية والإدارية، من بينها الحساب الختامي للبرلمان العربي لسنة 2025. كما ناقشت الدليل البرلماني في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع خطة تحرك اللجنة لدعم الاقتصاد، والتحضير لعقد مؤتمر لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية.

كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، المشروع الرابع للرؤية العربية لحماية المستهلك في العالم العربي، ومشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لسنة 2025، وخطة عمل اللجنة، إلى جانب مذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي حول تداعيات الحرب الأمريكية–الإيرانية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

أما لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، فقد نظرت في عدد من المواضيع، أهمها التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 على مستوى المنطقة العربية، ومناقشة الوثيقة الاسترشادية العربية لتعزيز دور الفنون في تحقيق الأمن الإنساني بالمنطقة، ومشروع القانون الاسترشادي العربي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية.

كما نظرت ذات اللجنة في مستجدات تطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، والتحضيرات الجارية لعقد ندوة حول حماية الآثار في العالم العربي، وأخرى حول حماية القيم المجتمعية، فضلاً عن مشروع إنشاء منتدى البرلمانيين الشبان العرب ومنتدى المرأة البرلمانية العربية.

وضمّت المجموعة التونسية أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وأيمن البوغديري عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وماهر الكتاري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ومحمد اليحياوي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332264

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:16 - البرلمان العربي يصادق في القاهرة على تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين بمشاركة المجموعة التونسية
أمس 22:38 - مونديال 2026: إسبانيا تكتسح النمسا بثلاثية وتعبر إلى ثمن النهائي
أمس 22:30 - تفكيك شبكة مخدرات تقودها موظفة .. وحجز أكثر من 100 كلغ من "الزطلة" ومليون دينار
أمس 22:10 - القيروان: إمضاء اتفاقية إعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان بكلفة تناهز 225 ألف دينار
أمس 21:23 - مخطط التنموية 2026 /2030: تونس تراهن على إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل وتسريع التحول الرقمي
أمس 21:18 - الملعب التونسي: تمديد عقد الحارس عاطف الدخيلي الى 2027
أمس 21:15 - بن عروس: الأولى وطنيا في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني عادت إلى الدراسة بعد انقطاع دام 3 سنوات
أمس 21:07 - المنتخب الوطني: المكتب الجامعي يواصل مهامه ودعوة إيرفي رونار للحضور إلى تونس
أمس 21:03 - نبيل معلول مدربا جديدا لشباب بلوزداد الجزائري
أمس 20:21 - الكرة الطائرة: المنتخب التونسي يتأهل إلى بطولة إفريقيا في صدارة المنطقة الأولى
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  19:00 Aus - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Arg - Cav | beIN Sports
 WC 2026  02:30 Col - Gha | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 جويلية 2026 | 18 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet33°
24° Babnet
الــرياح:
6.99 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
34°-24
33°-23
34°-23
  • Avoirs en devises 24893,7
  • (02/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37285 DT
  • (02/07)
  • 1 $ = 2,96028 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/07)     936,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/07)   29275 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>