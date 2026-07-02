البرلمان العربي يصادق في القاهرة على تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين بمشاركة المجموعة التونسية

صادق البرلمان العربي، خلال جلسته العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين بعد مناقشتها. كما تم انتخاب عضو مجلس النواب العراقي حنان الفتلاوي في منصب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.وأصدر البرلمان العربي، في ختام أشغال دورته العادية، عددا من البيانات المتعلقة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي عدد من الدول من بينها ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان والصومال، وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب اليوم الخميس.وشاركت المجموعة التونسية بالبرلمان العربي في أشغال هذه الدورة العادية، التي انعقدت من 28 إلى 30 جوان 2026، وكذلك في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع واللجان الفرعية التي نظرت في عدد من المواضيع المتعلقة بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وخطة عمل اللجنة، الى جانب تقرير اللجنة الفرعية المكلّفة بإعداد مشروع رؤية برلمانية عربية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الوقائية، ومشروع رؤية برلمانية عربية حول أثر التدخلات الخارجية في النزاعات المحلية وسبل مواجهتها، ومشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لسنة 2025 ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعدد من البلدان العربية.واستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، جملة من المواضيع ذات الصبغة المالية والإدارية، من بينها الحساب الختامي للبرلمان العربي لسنة 2025. كما ناقشت الدليل البرلماني في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع خطة تحرك اللجنة لدعم الاقتصاد، والتحضير لعقد مؤتمر لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية.كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، المشروع الرابع للرؤية العربية لحماية المستهلك في العالم العربي، ومشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لسنة 2025، وخطة عمل اللجنة، إلى جانب مذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي حول تداعيات الحرب الأمريكية–الإيرانية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية.أما لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، فقد نظرت في عدد من المواضيع، أهمها التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 على مستوى المنطقة العربية، ومناقشة الوثيقة الاسترشادية العربية لتعزيز دور الفنون في تحقيق الأمن الإنساني بالمنطقة، ومشروع القانون الاسترشادي العربي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية.كما نظرت ذات اللجنة في مستجدات تطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، والتحضيرات الجارية لعقد ندوة حول حماية الآثار في العالم العربي، وأخرى حول حماية القيم المجتمعية، فضلاً عن مشروع إنشاء منتدى البرلمانيين الشبان العرب ومنتدى المرأة البرلمانية العربية.وضمّت المجموعة التونسية أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وأيمن البوغديري عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وماهر الكتاري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ومحمد اليحياوي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.