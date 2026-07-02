النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بالصيدليات المتعاقدة مع صندوق "الكنام"

أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الخميس، تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام".ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، في منتصف شهر جويلية الحالي، اجتماعا مع الصندوق الوطني للتامين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في اعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة "فيسبوك".وكان المجلس الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نبه في جلسة عمل يوم 3 جوان 2026 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إلى أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولاً ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية.وأفادت النقابة، في بلاغ صادر بتاريخ 4 جوان المنقضي، بأن "الكنام" أكد خلال هذه الجلسة التزامه بالاتفاقات السابقة رغم الصعوبات، إضافة إلى الالتزام المتعلق بشهري ماي وجوان، مع العمل على ضبط اتفاق واضح للستة أشهر القادمة، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدليات الخاصة.وأكدت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أنها ستواصل التعامل بإيجابية ومسؤولية مع كل مسار اصلاحي جدي، لكنها في المقابل لن تقبل بأي وضع من شأنه تحميل الصيدليات أعباء لا قدرة لها على تحملها، أو تعريض حق المواطن في الدواء لأي اضطراب.