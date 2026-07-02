أهم الأحداث الوطنية لشهر جوان 2026
في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر جوان 2026.
01 جوانسياسة / اقتصاد / فسفاط / تسميات
* صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 55) الأمر عدد 79 المؤرخ في 1 جوان 2026، الذي يقضي بتسمية عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة والمجمّع الكيميائي التونسي.
سياسة / خارجية / أفارقة / سيول
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي-الكوري بـسيول.
سياسة / انتخابات / هيئة عليا / قرعة
* مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية.
02 جوانسياسة / قضاء / الجهاز السري
* الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكامها في قضية ما يعرف بـالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات.
سياسة / خارجية / كوريا
* رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ يستقبل وزراء خارجية الدول الإفريقية المشاركين في الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، فيما نوّه محمد علي النفطي بمستوى التعاون بين تونس وكوريا.
05 جوانسياسة / دبلوماسية / المكسيك
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد خوسيه إغناسيو مادرازو بوليفار سفيرا لـالمكسيك لدى تونس.
07 جوانسياسة / رياضة / كرة قدم
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في كأس العالم.
08 جوانسياسة / اجتماع / امتحانات / غش
* الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بـسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ أودعوا السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا.
سياسة / استرجاع أموال / جنيف
* كمال بن حسين يؤكد في جنيف أن استرداد الأموال المهربة بالخارج يظل رهينا بتعاون الدول الحاضنة لها.
سياسة / دفاع / قوات بحرية / أمريكا
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يلتقي قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الأميرال جورج ويكوف.
09 جوانإعلام / صحافة / بطاقة صحفي
* اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف تنطلق في توزيع بطاقات 2025 و2026.
سياسة / هجرة غير نظامية
* الإدارة العامة للحرس الوطني تنقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة.
سياسة / اقتصاد / مياه صالحة للشراب
* مجلس وزاري مضيق بإشراف سارة الزعفراني الزنزري يقر إجراءات لتطوير منظومة المياه الصالحة للشرب.
10 جوانسياسة / إيداع بالسجن / بلديات
* دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تؤيد ختم البحث وتصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم زياد الهاني، في قضية التفويت في عقار بلدي بقرطاج.
اقتصاد / تجارة / مصر
* نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر إلى 490 مليون دولار خلال 2025.
11 جوان* أداء اليمين لعضوتين بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لـالصلح الجزائي.
* انطلاق استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة بالإذاعة التونسية.
* نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
* زيارة الأمين العام لـمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى تونس.
* مشاركة تونس في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي.
12 جوان* مشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة دولية بـبلجيكا.
* إطلاق شراكة جوار 2026-2029 بين مجلس أوروبا وتونس.
13 جوان* محكمة الاستئناف تقر الحكم الصادر ضد مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
* مباحثات تونسية - جنوب إفريقية لتطوير المبادلات التجارية.
14 جوان* ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي.
* عودة 4735 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية منذ جويلية 2025.
15 جوان* اجتماع مجلس الوزراء للتداول في مخطط التنمية 2026-2030.
* إحياء الذكرى 11 لاستشهاد أعوان من الحرس الوطني.
* الإفراج عن عز الدين بالشاوش.
* توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والطوغو.
16 جوان* زيارة قيس سعيّد إلى القيروان ومعاينة مشاريع الترميم.
17 جوان* استقبال وزير خارجية موريتانيا.
* تسلم أوراق اعتماد سفير السعودية.
18 جوان* تسلم أوراق اعتماد السفير الماليزي.
* تنفيذ المحامين إضرابا عاما.
* تحديد نصاب زكاة المال بـ34.369,356 دينارا.
* انتخاب سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار.
* إصدار 20 بطاقة إيداع بالسجن في قضية شبكتين دوليتين للمخدرات.
* إقرار حكم في قضية جمعية الصداقة لكتبة المحاكم.
19 جوان* لقاء رئيس الجمهورية بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
* تدشين وحدة تصوير مقطعي بالمستشفى العسكري.
* مشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماع بجورجيا.
20 جوان* إعلان مؤسسة فداء ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية لفائدة جرحى الثورة.
21 جوان* انطلاق تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح.
22 جوان* مباحثات تونسية - جزائرية وأردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
23 جوان* جلسة عامة سرية بالبرلمان لرفع الحصانة عن عدد من النواب.
* رفع الحصانة عن 10 نواب.
* إقرار الحكم الابتدائي ضد سعدية مصباح.
24 جوان* مشاركة رئيسة الحكومة في المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي.
* الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني.
* تدشين متحف الذاكرة الوطنية.
* ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء.
25 جوان* مشاركة البرلمان في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي.
* زيارة وفد تونسي إلى السنغال.
* تونس تؤكد أهمية إصلاح اليونسكو.
26 جوان* الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد مساندتها لجميع الضحايا.
* انطلاق دراسة مشروع مخطط التنمية 2026-2030.
* إقرار الحكم في قضية الجيلاني الدبوسي.
* إقرار الحكم الابتدائي في حق زياد الهاني.
* الحكم بـ25 سنة سجنا على سهام بن سدرين.
* تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
27 جوان* رئيس الجمهورية يعين أعضاء لجنة الصلح الجزائي.
28 جوان* فاروق بوعسكر يعلن لأول مرة إلغاء استعمال الحبر الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية الجزئية بـالكبارية.
29 جوان* ارتفاع صادرات تونس نحو دول الكوميسا بنسبة 50,2% خلال الفترة 2019-2025.
30 جوان* الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الإفراج عن وديع الجريء.
* زيارة وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية – الصربية إلى صربيا.
* تتويج الطبيبة أسمهان السويسي بجائزة "أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي" لسنة 2027.
01 جوانسياسة / اقتصاد / فسفاط / تسميات
* صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 55) الأمر عدد 79 المؤرخ في 1 جوان 2026، الذي يقضي بتسمية عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة والمجمّع الكيميائي التونسي.
سياسة / خارجية / أفارقة / سيول
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي-الكوري بـسيول.
سياسة / انتخابات / هيئة عليا / قرعة
* مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية.
02 جوانسياسة / قضاء / الجهاز السري
* الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكامها في قضية ما يعرف بـالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات.
سياسة / خارجية / كوريا
* رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ يستقبل وزراء خارجية الدول الإفريقية المشاركين في الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، فيما نوّه محمد علي النفطي بمستوى التعاون بين تونس وكوريا.
05 جوانسياسة / دبلوماسية / المكسيك
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد خوسيه إغناسيو مادرازو بوليفار سفيرا لـالمكسيك لدى تونس.
07 جوانسياسة / رياضة / كرة قدم
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في كأس العالم.
08 جوانسياسة / اجتماع / امتحانات / غش
* الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بـسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ أودعوا السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا.
سياسة / استرجاع أموال / جنيف
* كمال بن حسين يؤكد في جنيف أن استرداد الأموال المهربة بالخارج يظل رهينا بتعاون الدول الحاضنة لها.
سياسة / دفاع / قوات بحرية / أمريكا
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يلتقي قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الأميرال جورج ويكوف.
09 جوانإعلام / صحافة / بطاقة صحفي
* اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف تنطلق في توزيع بطاقات 2025 و2026.
سياسة / هجرة غير نظامية
* الإدارة العامة للحرس الوطني تنقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة.
سياسة / اقتصاد / مياه صالحة للشراب
* مجلس وزاري مضيق بإشراف سارة الزعفراني الزنزري يقر إجراءات لتطوير منظومة المياه الصالحة للشرب.
10 جوانسياسة / إيداع بالسجن / بلديات
* دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تؤيد ختم البحث وتصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم زياد الهاني، في قضية التفويت في عقار بلدي بقرطاج.
اقتصاد / تجارة / مصر
* نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر إلى 490 مليون دولار خلال 2025.
11 جوان* أداء اليمين لعضوتين بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لـالصلح الجزائي.
* انطلاق استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة بالإذاعة التونسية.
* نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
* زيارة الأمين العام لـمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى تونس.
* مشاركة تونس في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي.
12 جوان* مشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة دولية بـبلجيكا.
* إطلاق شراكة جوار 2026-2029 بين مجلس أوروبا وتونس.
13 جوان* محكمة الاستئناف تقر الحكم الصادر ضد مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
* مباحثات تونسية - جنوب إفريقية لتطوير المبادلات التجارية.
14 جوان* ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي.
* عودة 4735 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية منذ جويلية 2025.
15 جوان* اجتماع مجلس الوزراء للتداول في مخطط التنمية 2026-2030.
* إحياء الذكرى 11 لاستشهاد أعوان من الحرس الوطني.
* الإفراج عن عز الدين بالشاوش.
* توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والطوغو.
16 جوان* زيارة قيس سعيّد إلى القيروان ومعاينة مشاريع الترميم.
17 جوان* استقبال وزير خارجية موريتانيا.
* تسلم أوراق اعتماد سفير السعودية.
18 جوان* تسلم أوراق اعتماد السفير الماليزي.
* تنفيذ المحامين إضرابا عاما.
* تحديد نصاب زكاة المال بـ34.369,356 دينارا.
* انتخاب سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار.
* إصدار 20 بطاقة إيداع بالسجن في قضية شبكتين دوليتين للمخدرات.
* إقرار حكم في قضية جمعية الصداقة لكتبة المحاكم.
19 جوان* لقاء رئيس الجمهورية بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
* تدشين وحدة تصوير مقطعي بالمستشفى العسكري.
* مشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماع بجورجيا.
20 جوان* إعلان مؤسسة فداء ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية لفائدة جرحى الثورة.
21 جوان* انطلاق تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح.
22 جوان* مباحثات تونسية - جزائرية وأردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
23 جوان* جلسة عامة سرية بالبرلمان لرفع الحصانة عن عدد من النواب.
* رفع الحصانة عن 10 نواب.
* إقرار الحكم الابتدائي ضد سعدية مصباح.
24 جوان* مشاركة رئيسة الحكومة في المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي.
* الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني.
* تدشين متحف الذاكرة الوطنية.
* ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء.
25 جوان* مشاركة البرلمان في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي.
* زيارة وفد تونسي إلى السنغال.
* تونس تؤكد أهمية إصلاح اليونسكو.
26 جوان* الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد مساندتها لجميع الضحايا.
* انطلاق دراسة مشروع مخطط التنمية 2026-2030.
* إقرار الحكم في قضية الجيلاني الدبوسي.
* إقرار الحكم الابتدائي في حق زياد الهاني.
* الحكم بـ25 سنة سجنا على سهام بن سدرين.
* تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
27 جوان* رئيس الجمهورية يعين أعضاء لجنة الصلح الجزائي.
28 جوان* فاروق بوعسكر يعلن لأول مرة إلغاء استعمال الحبر الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية الجزئية بـالكبارية.
29 جوان* ارتفاع صادرات تونس نحو دول الكوميسا بنسبة 50,2% خلال الفترة 2019-2025.
30 جوان* الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الإفراج عن وديع الجريء.
* زيارة وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية – الصربية إلى صربيا.
* تتويج الطبيبة أسمهان السويسي بجائزة "أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي" لسنة 2027.
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