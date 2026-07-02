أهم الأحداث الوطنية لشهر جوان 2026

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في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر* صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية () الأمرالمؤرخ في، الذي يقضي بتسميةرئيسا مديرا عاما لشركة* وزير الخارجيةيلتقي مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماع الوزاريبـ* مجلسيصادق على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضويةوالتداول على رئاسة* الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكامها في قضية ما يعرف بـ، والتي تراوحت بين* رئيس جمهوريةيستقبل وزراء خارجية الدول الإفريقية المشاركين في الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، فيما نوّهبمستوى التعاون بين* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارجيتسلّم نسخة من أوراق اعتمادسفيرا لـلدى* رئيس الجمهوريةيستقبلقبل مغادرته للمشاركة في* الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بـتقبل مطالب الإفراج عنأودعوا السجن من أجل الغش فييؤكد فيأن استرداد الأموال المهربة بالخارج يظل رهينا بتعاون الدول الحاضنة لها.* وزير الدفاع الوطنييلتقي قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الأميرال* اللجنة المستقلة لإسنادتنطلق في توزيع بطاقاتتنقل قرابةإلى مخيم الكيلومتربمنطقة* مجلس وزاري مضيق بإشرافيقر إجراءات لتطوير* دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تؤيد ختم البحث وتصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق، من بينهم، في قضية* نمو المبادلات التجارية بينإلىخلال* أداء اليمين لعضوتين بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.* رئيس الجمهوريةيلتقي رئيس اللجنة الوطنية لـ* انطلاق استغلالالجديدة بالإذاعة التونسية.* نجاح أولبالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.* زيارة الأمين العام لـإلى تونس.* مشاركة تونس في المؤتمرللاتحاد البرلماني العربي.* مشاركةفي ندوة دولية بـ* إطلاقبين* محكمة الاستئناف تقر الحكم الصادر ضد مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.* مباحثات تونسية - جنوب إفريقية لتطوير المبادلات التجارية.* ترحيل* عودةإلى بلدانهم الأصلية منذ* اجتماع مجلس الوزراء للتداول في* إحياء الذكرىلاستشهاد أعوان من* الإفراج عن* توقيع مذكرة تفاهم بين* زيارةإلىومعاينة مشاريع الترميم.* استقبال وزير خارجية* تسلم أوراق اعتماد سفير* تسلم أوراق اعتماد السفير* تنفيذإضرابا عاما.* تحديد نصاببـ* انتخابقاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار.* إصدارفي قضية شبكتين دوليتين للمخدرات.* إقرار حكم في قضية* لقاء رئيس الجمهورية بنائبة رئيس* تدشين وحدة تصوير مقطعي بالمستشفى العسكري.* مشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماع بجورجيا.* إعلانضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية لفائدة* انطلاق تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في* مباحثات تونسية - جزائرية وأردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.* جلسة عامة سرية بالبرلمان لرفع الحصانة عن عدد من النواب.* رفع الحصانة عن* إقرار الحكم الابتدائي ضد* مشاركة رئيسة الحكومة في* الاحتفال بالذكرىلانبعاث* تدشين* ترقية العميدإلى رتبة* مشاركة البرلمان في المؤتمرللبرلمان العربي.* زيارة وفد تونسي إلى* تونس تؤكد أهمية إصلاح* الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد مساندتها لجميع الضحايا.* انطلاق دراسة مشروع* إقرار الحكم في قضية* إقرار الحكم الابتدائي في حق* الحكم بـعلى* تسمية أعضاء* رئيس الجمهورية يعين أعضاءيعلن لأول مرة إلغاء استعمالخلال الانتخابات التشريعية الجزئية بـ* ارتفاع صادراتنحو دولبنسبةخلال الفترة* الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الإفراج عن* زيارة وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية – الصربية إلى* تتويج الطبيبةبجائزةلسنة