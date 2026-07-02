تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027: تونس تخسر أمام نيجيريا في مستهل النافذة الثالثة
استهل المنتخب التونسي لكرة السلة مشاركته في منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2027 بخسارة أمام نظيره النيجيري بنتيجة 84-81، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس بالعاصمة الأنغولية لواندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وفي المباراة الأخرى لحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب غينيا على رواندا بنتيجة 89-63.
ويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية غدا الجمعة 3 جويلية أمام منتخب رواندا بداية من الساعة 19:00، فيما تلتقي نيجيريا مع غينيا انطلاقا من الساعة 16:00.
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في هذه النافذة يوم الأحد 5 جويلية بمواجهة منتخب غينيا بداية من الساعة 13:00، بينما تواجه رواندا منتخب نيجيريا انطلاقا من الساعة 10:00.
ويذكر أن تونس ستحتضن منافسات النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أوت 2026.
الترتيب الحالي للمجموعة الثالثة:
| المنتخب | لعب | فاز | انهزم | النقاط |
| ----------- | --: | --: | ----: | -----: |
| غينيا | 4 | 4 | 0 | 8 |
| تونس | 4 | 2 | 2 | 6 |
| نيجيريا | 4 | 2 | 2 | 6 |
| رواندا | 4 | 0 | 4 | 4 |
وفي المباراة الأخرى لحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب غينيا على رواندا بنتيجة 89-63.
ويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية غدا الجمعة 3 جويلية أمام منتخب رواندا بداية من الساعة 19:00، فيما تلتقي نيجيريا مع غينيا انطلاقا من الساعة 16:00.
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في هذه النافذة يوم الأحد 5 جويلية بمواجهة منتخب غينيا بداية من الساعة 13:00، بينما تواجه رواندا منتخب نيجيريا انطلاقا من الساعة 10:00.
ويذكر أن تونس ستحتضن منافسات النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أوت 2026.
الترتيب الحالي للمجموعة الثالثة:
| المنتخب | لعب | فاز | انهزم | النقاط |
| ----------- | --: | --: | ----: | -----: |
| غينيا | 4 | 4 | 0 | 8 |
| تونس | 4 | 2 | 2 | 6 |
| نيجيريا | 4 | 2 | 2 | 6 |
| رواندا | 4 | 0 | 4 | 4 |
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