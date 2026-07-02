تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027: تونس تخسر أمام نيجيريا في مستهل النافذة الثالثة

استهل المنتخب التونسي لكرة السلة مشاركته في منافساتمن تصفياتبخسارة أمام نظيره النيجيري بنتيجة، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس بالعاصمة الأنغوليةضمن منافسات المجموعة الثالثة.وفي المباراة الأخرى لحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخبعلىبنتيجةويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية غداأمام منتخببداية من الساعة، فيما تلتقيمعانطلاقا من الساعةويختتم المنتخب الوطني مبارياته في هذه النافذة يومبمواجهة منتخببداية من الساعة، بينما تواجهمنتخبانطلاقا من الساعةويذكر أنستحتضن منافساتمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة خلال الفترة الممتدة من| المنتخب | لعب | فاز | انهزم | النقاط || ----------- | --: | --: | ----: | -----: || 4 | 4 | 0 | 8 || 4 | 2 | 2 | 6 || 4 | 2 | 2 | 6 || 4 | 0 | 4 | 4 |