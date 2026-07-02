كرة اليد: 5 سبتمبر 2026 انطلاق الموسم الجديد لـبطولة النخبة الوطنية

أعلنت، اليوم، أن موعد انطلاق منافساتللموسم الرياضيسيكون يومالقادم.وأشارتإلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب الاجتماع المنعقد في الغرض بحضوررئيس الجامعة وعدد من ممثليللتباحث حول نظام البطولة خلال الموسم الرياضي القادم وتواريخ انطلاق مختلف المسابقات الوطنية في كل الأصناف.كما تقرر في ذات الاجتماع، وبإجماع الحاضرين، إدخال تعديل طفيف على نظام، حيث تجرى المرحلة الأولى في شكلبين جميع الفرق، ثم تدور مرحلةبمشاركةتقسم على مجموعتين، يتصدر كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني في المرحلة الأولى، ويتنافسون ذهابا وإيابا، ثم تقام مرحلة أخيرة في شكلبين صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتعرف علىوسيصدرالخاص ببطولة الموسم القادم خلال الأيام المقبلة.ومن جهة أخرى، تنطلق منافساتيوم، فيما تنطلقيومكما تم تحديد موعد انطلاقيوم، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد مع ممثلي أندية النخبة.وختمتبالتأكيد على أنه سيتم إصدار عدد منبخصوص بعض المسائلالمتعلقة بمختلف المسابقات والعقود والانتقالات وغيرها.