كرة اليد: 5 سبتمبر 2026 انطلاق الموسم الجديد لـبطولة النخبة الوطنية
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم الخميس، أن موعد انطلاق منافسات بطولة النخبة الوطنية للموسم الرياضي 2026-2027 سيكون يوم السبت 5 سبتمبر القادم.
وأشارت الجامعة التونسية لكرة اليد إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب الاجتماع المنعقد في الغرض بحضور كريم الهلالي رئيس الجامعة وعدد من ممثلي أندية النخبة "أكابر" للتباحث حول نظام البطولة خلال الموسم الرياضي القادم وتواريخ انطلاق مختلف المسابقات الوطنية في كل الأصناف.
كما تقرر في ذات الاجتماع، وبإجماع الحاضرين، إدخال تعديل طفيف على نظام بطولة النخبة، حيث تجرى المرحلة الأولى في شكل ذهاب وإياب بين جميع الفرق، ثم تدور مرحلة البلاي أوف بمشاركة 8 فرق تقسم على مجموعتين، يتصدر كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني في المرحلة الأولى، ويتنافسون ذهابا وإيابا، ثم تقام مرحلة أخيرة في شكل نصف نهائي ونهائي البطولة بين صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتعرف على بطل تونس.
وسيصدر القانون الرياضي الخاص ببطولة الموسم القادم خلال الأيام المقبلة.
ومن جهة أخرى، تنطلق منافسات بطولة القسم الوطني "أ" أكابر يوم السبت 19 سبتمبر 2026، فيما تنطلق بطولة القسم الوطني "ب" أكابر يوم السبت 26 سبتمبر 2026.
كما تم تحديد موعد انطلاق بطولة النخبة كبريات يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد مع ممثلي أندية النخبة.
وختمت الجامعة التونسية لكرة اليد بالتأكيد على أنه سيتم إصدار عدد من القرارات الترتيبية بخصوص بعض المسائل التنظيمية والإدارية والرياضية المتعلقة بمختلف المسابقات والعقود والانتقالات وغيرها.
وأشارت الجامعة التونسية لكرة اليد إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب الاجتماع المنعقد في الغرض بحضور كريم الهلالي رئيس الجامعة وعدد من ممثلي أندية النخبة "أكابر" للتباحث حول نظام البطولة خلال الموسم الرياضي القادم وتواريخ انطلاق مختلف المسابقات الوطنية في كل الأصناف.
كما تقرر في ذات الاجتماع، وبإجماع الحاضرين، إدخال تعديل طفيف على نظام بطولة النخبة، حيث تجرى المرحلة الأولى في شكل ذهاب وإياب بين جميع الفرق، ثم تدور مرحلة البلاي أوف بمشاركة 8 فرق تقسم على مجموعتين، يتصدر كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني في المرحلة الأولى، ويتنافسون ذهابا وإيابا، ثم تقام مرحلة أخيرة في شكل نصف نهائي ونهائي البطولة بين صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتعرف على بطل تونس.
وسيصدر القانون الرياضي الخاص ببطولة الموسم القادم خلال الأيام المقبلة.
ومن جهة أخرى، تنطلق منافسات بطولة القسم الوطني "أ" أكابر يوم السبت 19 سبتمبر 2026، فيما تنطلق بطولة القسم الوطني "ب" أكابر يوم السبت 26 سبتمبر 2026.
كما تم تحديد موعد انطلاق بطولة النخبة كبريات يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد مع ممثلي أندية النخبة.
وختمت الجامعة التونسية لكرة اليد بالتأكيد على أنه سيتم إصدار عدد من القرارات الترتيبية بخصوص بعض المسائل التنظيمية والإدارية والرياضية المتعلقة بمختلف المسابقات والعقود والانتقالات وغيرها.
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