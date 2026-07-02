وزارة التربية تعلن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (النوفيام) دورة 2026 بنسبة نجاح 63.96%
أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (النوفيام) دورة 2026، بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32035 مترشحا، حضر منهم 25301 مترشح، ونجح 16182 تلميذا.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية.
وتصدّرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 من 20، وهي تزاول دراستها بـالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بقابس الجنوبية.
وفي ما يتعلق بـامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، حيث بلغ عدد المسجلين 203 مترشحين، حضر منهم 164، ونجح 112 مترشحا.
وجاءت التلميذة آلاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بـالمدرسة الإعدادية التقنية برادس.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية.
وتصدّرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 من 20، وهي تزاول دراستها بـالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بقابس الجنوبية.
وفي ما يتعلق بـامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، حيث بلغ عدد المسجلين 203 مترشحين، حضر منهم 164، ونجح 112 مترشحا.
وجاءت التلميذة آلاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بـالمدرسة الإعدادية التقنية برادس.
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