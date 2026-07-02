وزارة التربية تعلن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (النوفيام) دورة 2026 بنسبة نجاح 63.96%

أعلنت، اليوم، عن نتائج، بنسبة نجاح بلغت، حيث بلغ عدد المسجلينمترشحا، حضر منهممترشح، ونجحتلميذا.وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم توجيهمن الناجحين إلىوتصدّرت التلميذةقائمة الناجحين الأوائل بمعدل، وهي تزاول دراستها بـوفي ما يتعلق بـ، فقد بلغت نسبة النجاح، حيث بلغ عدد المسجلينمترشحين، حضر منهم، ونجحمترشحا.وجاءت التلميذةفي صدارة الناجحين فيبمعدل، وهي تدرس بـ