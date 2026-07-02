وزارة الصحة تصدر جملة من التوصيات للوقاية من الإصابة بلدغات العقارب والثعابين مع بداية موسم الصيف

أصدرت وزارة الصحة، جملة من التوصيات للوقاية من الإصابة بلدغات العقارب والثعابين، مع بداية موسم الصيف، مؤكدة أن هذه الفترة تشهد ذروة التعرض للدغات الزواحف والحشرات السامة التي تتواجد بالخصوص بمناطق بالوسط والجنوب.وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة في بلاغ لها، أنها تعوّل على السلوك الوقائي السليم للمواطن بالالتزام بالمحافظة على نظافة المحيط وضرورة التوجه السريع في حالة الإصابة للتداوي بالهياكل الصحية وذلك ضماناً للوقاية من المضاعفات في حالة الاصابة بلدغة العقرب أو الثعبان والتي يمكن في بعض الأحيان أن تؤدّي إلى الموت.وأوردت في ذات البلاغ، أهم طرق الوقاية، التي تتمثل في الحرص على نظافة المحيط بنزع الحصى والحجارة من حوالي المنازل وإزالة الأعشاب المحيطة بها وإغلاق كل الثغرات والشقوق والتصدعات المتواجدة بالحائط أو السقف ونزع النفايات المنزلية وإبعادها عن المجمعات السكنية.كما دعت إلى تربية الدواجن كالدجاج والبط لأنها تقتات بالعقرب فضلا عن حماية الرجلين بارتداء أحذية مغلقة خاصّة في الليل وفحص الأحذية والملابس والفراش قبل استعمالها أو حفظها بعيدا عن الزواحف.كما شددت على ضرورة الحذر أثناء تحريك الأحجار، أو الأثاث، أو الأخشاب أو الأعشاب خاصّة بالنسبة للمزارعين في الحقول.وأشارت أنه في حالة الإصابة بلدغة العقرب أو الثعبان، يجب الإسراع بالمصاب إلى أقرب مركز صحي دون إجهاده والبحث عن العقرب خصوصاً في الملابس، والأحذية، والفراش وقتلها والتعرّف على صنفها وحجمها ولونها، وإذا أمكن جلبها مع المريض.وأكدت الوزارة ضرورة اجتناب اللجوء إلى بعض العادات القديمة والخطيرة مثل التشليط والضغط على مكان اللدغة بقماش أو شفطه أو وضع خلطات وأدوية تقليدية.