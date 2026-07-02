ضغوط متزايدة على المالية العمومية تدفع تونس إلى تعزيز الاقتراض المحلي، وخبير يحذر من "مزاحمة القطاع الخاص"

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أعاد اجتماعمع رؤساء البنوك، إلى الواجهة معضلة تواجهمنذ سنوات، تتمثل في الاعتماد المتزايد علىلتغطية احتياجات، مقابل مواصلة حفاظ البنوك على دورها في تمويل الاقتصاد الحقيقي ودعم الاستثمار.ودعت، المؤسسات البنكيّة والماليّة، خلال الاجتماع المنعقد يومالفارط بمقر الوزارة، إلى مواصلة دعمفي الفترة القادمة عبر الانخراط الفعّال في مختلف إصداراتالمبرمجة خلالمع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرّف الحذر.وأكّد ممثلو، من جهتهم، استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدّولة في المحافظة علىبما يخدم مصلحة، وفق بلاغويرىالمختص في، أن الاجتماع يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاكتتاب فيلتأمين احتياجات التمويل خلال الفترة المقبلة، في ظل محدودية خيارات التمويل وارتفاع متطلبات الإنفاق العام.وأوضح في حديث لـ، أن هذا التوجه يأتي بعد اجتماع سابق لـ، مع رؤساء، دعا خلاله إلى تعزيز التمويل الموجه إلىلدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، وهو ما يضع البنوك أمام معادلة صعبة بين الاستجابة لاحتياجات الدولة والمحافظة على دورها في تمويل النشاط الاقتصادي.وقال الخبير إن الضغوط التي تواجهتعود إلى عدة عوامل، من بينها استمراروارتفاع فاتورة دعم الطاقة والمواد الأساسية، إلى جانب ضعف الإيرادات الضريبية بسبب اتساع، الذي يقدر حجمه بنحومن النشاط الاقتصادي، ما يحرم الدولة، وفق تقديراته، من نحومن الإيرادات الضريبية سنويا.وأضاف أنضخ، حسب تقديره، نحوفي الاقتصاد خلال، موزعة علىثمثمفي إطار تمويل احتياجات الدولة، مشيرا إلى أن مؤسسات مالية دولية دعت مرارا إلى الحد من الاعتماد على التمويل النقدي لعجز الميزانية لما قد يترتب عليه من ضغوط تضخمية.وأشار إلى أنأصبحت تواجه ضغوطا متزايدة على السيولة، حيث إنها قدمت للحكومة خلال عامتمويلات تجاوزت، بينما بلغتنحو، أي ما يعادلمن إجمالي القروض، في وقت يقدر فيه حجم التداول النقدي خارج النظام المصرفي بحواليويعتبر الخبير أن استمرار توجيه نسبة كبيرة منإلى شراءقد يحد من قدرة البنوك على تمويل، وهو ما يعرف اقتصاديا بظاهرة، حيث يؤدي توسع الحكومة فيإلى تقليص الائتمان المتاح للاستثمار والإنتاج، بما قد ينعكس علىولفت إلى أن معالجة هذه الإشكالية تتطلبفي، تشمل ترشيد الإنفاق، وإصلاح منظومة الدعم، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز إدماجفي الدورة الاقتصادية الرسمية، بما يقلل الاعتماد علىويتيح للبنوك توجيه موارد أكبر نحو تمويلويأتي هذا النقاش في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ، بينما يترقب المستثمرون ومسارخلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحلية وتقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية.ويبقى التحدي الأبرز الذي يواجه السلطات في الموازنة بين تلبية حاجياتوضمان استمرارية تدفق التمويل نحو، نظرا لما لذلك من انعكاسات مباشرة علىفيخلال الفترة المقبلة.