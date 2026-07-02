تمديد برمجة الدورة التاسعة المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع

أعلنت إدارة المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع عن تمديد برمجة الدورة التاسعة التي كانت مقررة من 11 إلى 28 جوان 2026 لتتواصل إلى غاية يوم 5 جويلية وتشمل ولاية توزر، فيصبح عدد الولايات المحتضنة للعروض 13 ولاية.ويتضمن برنامج التمديد تنظيم ثلاثة عروض بكل من تمغزة يوم 3 جويلية ودقاش يوم 4 جويلية ثم مدينة توزر يوم 5 جويلية.ويأتي هذا التمديد إثر الإقبال الكبير الذي شهدته عروض الدورة التاسعة للمهرجان، إذ استقطبت منذ انطلاقها يوم 11 جوان الماضي نحو 60 ألف متفرج من خلال جولة وطنية شملت 12 ولاية هي تونس وبن عروس وأريانة وبنزرت ونابل والكاف وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان وسليانة وصفاقس وسوسة، قبل أن تتوسع برمجتها لتشمل ولاية توزر، وفق بلاغ صادر عن المنظمين.وكانت مدينة الكاف قد احتضنت مساء أمس الأربعاء العرض الذي كان مبرمجا يوم 15 جوان الماضي، ويتم تأجيله بسبب نزول الأمطار، ليستأنف المهرجان إثر ذلك جولته بولاية توزر في إطار البرمجة الإضافية التي أقرتها الهيئة المنظمة.ورفعت الدورة التاسعة شعار "سيرك الغد يبدأ اليوم"، مجسدة توجها يقوم على تكريس اللامركزية الثقافية وتقريب الفنون الحية من مختلف الجهات، من خلال تقديم عروض مجانية في الفضاءات العامة والساحات المفتوحة، وهو ما أتاح لجمهور واسع من مختلف الفئات العمرية متابعة ألعاب فنون السيرك وفنون الشارع.وأكد منظمو المهرجان أنهم يدرسون إمكانية توسيع رقعة العروض، بداية من الدورات المقبلة، لتشمل جميع ولايات الجمهورية، من خلال برمجتها على مرحلتين، إذ تعتزم إدارة المهرجان تخصيص الأولى خلال شهر مارس لولايات الجنوب، على أن تنتظم المرحلة الثانية خلال شهر جوان ببقية الولايات، مع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع يبقى رهين توفير الاعتمادات المالية والإمكانات اللوجستية اللازمة.ونظمت هذه الدورة جمعية باباروني لفنون السيرك بالشراكة مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والديوان الوطني التونسي للسياحة، بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بالولايات المستضيفة، إلى جانب السلطات الجهوية والمحلية التي ساهمت في تأمين مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية.وعرفت التظاهرة مشاركة فنانين وفرق مختصة في فنون السيرك وفنون الشارع من إسبانيا والأرجنتين وإيطاليا وفرنسا والشيلي وغينيا وموريتانيا والجزائر والمغرب، إلى جانب تونس، حيث قدموا عروضا تنوعت بين الألعاب البهلوانية وفنون التوازن والتأرجح على الحبال وغيرها من الحركات البهلوانية التي تقطع الأنفاس.كما اشتمل البرنامج على إقامة فنية دولية بدار الثقافة ابن رشيق بالمحمدية ومخيم للفنون بولاية بنزرت، وقرية متنقلة للفنون جابت مختلف المحطات، إلى جانب تنظيم الدورة الثالثة للمسابقة الوطنية لفنون السيرك بمعبد المياه بزغوان، ولقاءات مهنية بين الفنانين، فضلا عن زيارات سياحية وثقافية للتعريف بالموروث الحضاري والثقافي التونسي لفائدة الوفود الأجنبية المشاركة.وجدير بالتذكير أن المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع تأسس سنة 2018 بمبادرة من جمعية باباروني لفنون السيرك، بهدف دعم الإبداع الفني، وتشجيع التبادل الثقافي الدولي، والترويج للسياحة الثقافية، وتعزيز مكانة تونس كمنصة دولية للفنون الحية.