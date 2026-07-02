الإدارة العامة للمصالح البيطرية تقترب من إعتماد أول دليل وطني لمكافحة داء الكلب الحيواني

اقتربت الإدارة العامة للمصالح البيطرية من اعتماد أوّل "دليل وطني لإجراءات مكافحة داء الكلب الحيواني"، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من الأمراض الحيوانية المشتركة ومكافحتها، وتجسيد مقاربة "الصحة الواحدة".ويعد هذا الدليل الأوّل من نوعه على المستوى الوطني، وقد أعدته الإدارة العامة للمصالح البيطرية ليكون مرجعا علميا وعمليا موحدا يؤطر تدخلات المصالح البيطرية المركزية والجهوية، ويوحد الإجراءات المعتمدة في الوقاية من داء الكلب الحيواني ومكافحته، بالإستناد إلى أحدث المعايير العلمية وأفضل الممارسات الدولية.وانطلقت، أمس الإربعاء، أشغال دورة وطنية تكوينية موجهة إلى الأطباء البياطرة الرسميين، خصصت لإستكمال مسار إعتماد الدليل الوطني، وذلك في إطار مشروع "صندوق الجوائح" (Pandemic Fund) المنجز بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).وتهدف الدورة، إلى استكمال إعتماد مرجع وطني موحد للإجراءات الصحية والفنية والإدارية الخاصة بالوقاية من داء الكلب الحيواني ومكافحته، بما يضمن توحيد منهجية التدخل الميداني، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، والرفع من نجاعة الإستجابة لحالات الإشتباه وبؤر المرض على كامل تراب الجمهورية.ويشارك في الدورة أطباء بياطرة من الإدارة العامّة للمصالح البيطرية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية، حيث يتابعون برنامجا علميا وتطبيقيا يتناول الجوانب الوبائية والفيزيولوجية المرضية لداء الكلب، والإطار التشريعي والترتيبي المنظم لمكافحته، إضافة إلى الإجراءات الصحية والإدارية الواجب اتباعها في إدارة حالات الإشتباه والبؤر.ويتضمن البرنامج، وفق بلاغ صادر، الخميس،عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية، كذلك تمارين تطبيقية ومحاكاة ميدانية تهدف إلى توحيد الممارسات وتعزيز جاهزية المصالح البيطرية للتدخل السريع والفعال وفقا للدليل الوطني المرتقب.وتشكل الدورة محطة أساسية قبل الإعتماد النهائي للدليل، وخطوة جديدة نحو تعزيز منظومة الترصد والاستجابة، ورفع كفاءة التدخلات البيطرية الميدانية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، وترسيخ مبادئ مقاربة "الصحة الواحدة" في التصدي للأمراض الحيوانية المشتركة.ولا يزال يمثل داء الكلب تحديا للصحة العمومية في تونس، حيث سجلت، وفق أحدث المعطيات، 466 حالة إصابة لدى الحيوانات و10 حالات لدى البشر خلال سنة 2024.كما بلغ عدد الإصابات، إلى غاية تاريخ 25 أفريل 2025، 134 حالة لدى الحيوانات وحالة بشرية واحدة.وتظل الكلاب أكثر الأنواع الحيوانية تسجيلا للإصابات، إذ تمثل 67 بالمائة من مجموع الحالات، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة حملات تلقيح الحيوانات والتوعية بسبل الوقاية من المرض.