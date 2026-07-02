مرصد "شاهد" يدعو إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بدورة انتخابية واحدة

دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ، في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بإجراء دورة انتخابية واحدة والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات.واعتبر في في تقرير نشره اليوم الخميس تلقت "وات" نسخة منه، أن ضعف المشاركة الانتخابية يستوجب مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما يعزز الإقبال على التصويت ويشجع مشاركة مختلف الفئات.وأوصى في هذا الصدد بمراجعة توزيع مراكز ومكاتب الاقتراع بما يتناسب مع عدد الناخبين المتوقع مشاركتهم، تحقيقا لنجاعة أكبر في التصرف في المال العام إلى جانب مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التشريعية الجزئية بما يعزز المشاركة المواطنية ويوفر ظروفا أفضل لتشجيع مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الترشح والاقتراع.كما دعا إلى العودة إلى نظام الاقتراع على القائمات معتبرا ان من شانه تعزيز التنافسية الانتخابية والرفع من نسب الإقبال على التصويت فضلا عن الاكتفاء بدورة انتخابية واحدة في الانتخابات التشريعية الجزئية بما يحقق مزيدا من النجاعة في الإنفاق العمومي مع المحافظة على الحقوق والضمانات الانتخابية.وسجل مرصد "شاهد" ان الانتخابات التشريعية الجزئية التي انتظمت يوم الاحد المنقضي 28 جوان 2026 ،تمت في ظروف عادية حيث انطلقت عملية الاقتراع في مختلف المراكز في التوقيت المحدد وأغلقت مراكز ومكاتب الاقتراع في الآجال القانونية دون تسجيل استثناءات.وفي المقابل، رصد التقرير ضعفا في نسب الإقبال منذ الساعات الأولى من يوم الاقتراع مع عزوف ملحوظ للشباب عن المشاركة، إلى جانب جملة من الملاحظات من بينها غياب العلامات الدالة على أحد مراكز الاقتراع وتسجيل عملية سبر لآراء الناخبين داخل أحد مراكز الاقتراع وقيام ممثلة عن أحد المترشحين بالتواصل مع الناخبين داخل أحد مكاتب الاقتراع فضلا عن الغياب الكلي لملاحظي بقية الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي وعدم تهيئة بعض مكاتب الاقتراع لتيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة.وأشار التقرير إلى أن نتائج الدور الأول أسفرت عن تصدر المترشح محمد الصالح سالمي بحصوله على 663 صوتا، أي بنسبة 30 فاصل 61 بالمائة من الأصوات المصرح بها، يليه شاكر بوثوري بـ657 صوتا، أي بنسبة 30 فاصل 33 بالمائة، ملاحظا أن كلا المترشحين المتأهلين إلى الدور الثاني لم يتحصل الا على نحو واحد بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين بالدائرة .وجدد مرصد "شاهد" التزامه بمواصلة ملاحظة مختلف المحطات الانتخابية وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير جودة المسار الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين فيه.