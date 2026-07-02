تنطلق يومفعاليات الدورة السادسة عشرة من، التي تتواصل إلى غاية، ببرنامج يجمع بين العروض السينمائية والورشات التكوينية.وتفتتح التظاهرة بعرض الفيلم الروائي الطويلللمخرج، وهو إنتاج سنة 2024 مستوحى من أحداث حقيقية، يتناول مأساة أبناء عائلة "السلطاني" من ولاية سيدي بوزيد الذين كانوا ضحايا للإرهاب.وكان الفيلم قد توج بـفي الدورة الخامسة والثلاثين من، كما نال جائزتيضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.ويخصص يوملعروض الأفلام القصيرة، من خلال تقديم:للمخرج مروان لبيب.للمخرج يوسف حندوس.للمخرج سليم عليلش.أما اليوم الختامي،، فسيشهد عرض الفيلم الروائي الطويلللمخرج، وهو إنتاج سنة 2025 شارك في عدد من المهرجانات الدولية، ونال عدة جوائز، من بينها تتويج الممثلبجائزة أفضل ممثل في مهرجان الداخلة الدولي للفيلم بالمغرب.وتنطلق جميع العروض على الساعةكما تتضمن برمجة الدورة ورشتين تكوينيتين، الأولى فيبإشراف، والثانية فيبإشراف