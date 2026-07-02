الدورة 16 لـ"ليالي السينما برباط سوسة" تنطلق غدا بعرض فيلم "الذراري الحمر"
تنطلق يوم الجمعة 3 جويلية فعاليات الدورة السادسة عشرة من ليالي السينما برباط سوسة، التي تتواصل إلى غاية 5 جويلية 2026، ببرنامج يجمع بين العروض السينمائية والورشات التكوينية.
وتفتتح التظاهرة بعرض الفيلم الروائي الطويل "الذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور، وهو إنتاج سنة 2024 مستوحى من أحداث حقيقية، يتناول مأساة أبناء عائلة "السلطاني" من ولاية سيدي بوزيد الذين كانوا ضحايا للإرهاب.
وكان الفيلم قد توج بـالتانيت الذهبي في الدورة الخامسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية، كما نال جائزتي اليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل وأفضل إخراج ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
ويخصص يوم السبت 4 جويلية لعروض الأفلام القصيرة، من خلال تقديم:
* "ليني أفريكو" للمخرج مروان لبيب.
* "Somewhere I Belong" للمخرج يوسف حندوس.
* "تحت جناحي" للمخرج سليم عليلش.
أما اليوم الختامي، الأحد 5 جويلية، فسيشهد عرض الفيلم الروائي الطويل "الروندة 13" للمخرج محمد علي النهدي، وهو إنتاج سنة 2025 شارك في عدد من المهرجانات الدولية، ونال عدة جوائز، من بينها تتويج الممثل حلمي الدريدي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الداخلة الدولي للفيلم بالمغرب.
وتنطلق جميع العروض على الساعة التاسعة والنصف مساء.
كما تتضمن برمجة الدورة ورشتين تكوينيتين، الأولى في التحليل والنقد السينمائي بإشراف لمياء حريق، والثانية في كتابة سيناريو الفيلم القصير بإشراف أيمن الزواوي.
وتفتتح التظاهرة بعرض الفيلم الروائي الطويل "الذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور، وهو إنتاج سنة 2024 مستوحى من أحداث حقيقية، يتناول مأساة أبناء عائلة "السلطاني" من ولاية سيدي بوزيد الذين كانوا ضحايا للإرهاب.
وكان الفيلم قد توج بـالتانيت الذهبي في الدورة الخامسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية، كما نال جائزتي اليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل وأفضل إخراج ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
ويخصص يوم السبت 4 جويلية لعروض الأفلام القصيرة، من خلال تقديم:
* "ليني أفريكو" للمخرج مروان لبيب.
* "Somewhere I Belong" للمخرج يوسف حندوس.
* "تحت جناحي" للمخرج سليم عليلش.
أما اليوم الختامي، الأحد 5 جويلية، فسيشهد عرض الفيلم الروائي الطويل "الروندة 13" للمخرج محمد علي النهدي، وهو إنتاج سنة 2025 شارك في عدد من المهرجانات الدولية، ونال عدة جوائز، من بينها تتويج الممثل حلمي الدريدي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الداخلة الدولي للفيلم بالمغرب.
وتنطلق جميع العروض على الساعة التاسعة والنصف مساء.
كما تتضمن برمجة الدورة ورشتين تكوينيتين، الأولى في التحليل والنقد السينمائي بإشراف لمياء حريق، والثانية في كتابة سيناريو الفيلم القصير بإشراف أيمن الزواوي.
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