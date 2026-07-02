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إجتماع اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية: عرض الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع في أفق 2030

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 18:24 قراءة: 0 د, 53 ث
      
استعرضت اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية، خلال اجتماعها أمس، الإربعاء، بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، الإستراتيجية الوطنية لتنمية الفلاحة البيولوجية للفترة 2026-2030.

وتهدف الإستراتيجية، وفق بلاغ صادر الخميس، عن الوزارة، إلى تعزيز تنافسية القطاع واستدامته ومصداقيته، من خلال تدعيم القاعدة الإنتاجية وهيكلة سلاسل القيمة وتطوير التحويل والتثمين وتحسين منظومة التصديق والتتبع، إلى جانب تنمية الأسواق ودعم النفاذ إلى الأسواق الدولية.


وترتكز الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تشمل تعزيز الحوكمة والإطار القانوني والتنسيق المؤسساتي، ومرافقة المنتجين وترسيخ إنتاج بيولوجي مستديم، وهيكلة سلاسل الإنتاج والرفع من القيمة المضافة، وتطوير منظومة التصديق والمراقبة، فضلا عن تنمية السوق الوطنية ودعم الصادرات.


كما نظرت اللجنة خلال الإجتماع، الذي انتظم بمقر الوزارة، في عدد من الملفات الفنية والتنظيمية، من بينها إبداء الرأي بشأن منح المصادقة لهيكل للمراقبة والتصديق، ومناقشة التحيينات المقترحة على كراسات الشروط المنظمة للقطاع، بما يواكب التطوّرات التشريعية والفنية.

وأكد وزير الفلاحة، بالمناسبة، أن الفلاحة البيولوجية تمثل خيارا استراتيجيا لتحقيق تنمية فلاحية مستديمة والمحافظة على الموارد الطبيعية، داعيا إلى مزيد دعم المنتجين والمهنيين وتطوير سلاسل القيمة بما يعزز تنافسية المنتجات البيولوجية التونسية في الأسواق المحلية والدولية.
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