مونديال الوسطيات لكرة اليد: تونس تنهزم أمام تركيا وتواجه غينيا من أجل المركز 27

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات (تحت 20 عاما) أمام نظيره التركي بنتيجة، اليوم الخميس، ضمن مباريات تحديد المراكز منفي بطولة العالم المقامة بالصين، ليلعب غدا الجمعة من أجل المركزوسيواجه المنتخب التونسي نظيره الغيني بداية من الساعةبتوقيت تونس، بعدما خسرت غينيا أمام باراغواي بنتيجة. وفي المقابل، ستلتقي تركيا مع باراغواي انطلاقا من الساعةلتحديد صاحبي المركزينوكان المنتخب التونسي قد أنهى منافساتفي المركز الثالث ضمن المجموعة الرابعة، خلف كل منالمتصدرة وصاحبة المركز الثاني، ومتقدما علىوفي الدور التمهيدي، احتل المنتخب التونسي المركز الثالث في المجموعة السابعة، بعد فوزه علىبنتيجة، مقابل هزيمتين أمام) و).