مونديال الوسطيات لكرة اليد: تونس تنهزم أمام تركيا وتواجه غينيا من أجل المركز 27
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات (تحت 20 عاما) أمام نظيره التركي بنتيجة 31-28، اليوم الخميس، ضمن مباريات تحديد المراكز من 25 إلى 28 في بطولة العالم المقامة بالصين، ليلعب غدا الجمعة من أجل المركز 27.
وسيواجه المنتخب التونسي نظيره الغيني بداية من الساعة 9:15 صباحا بتوقيت تونس، بعدما خسرت غينيا أمام باراغواي بنتيجة 23-13. وفي المقابل، ستلتقي تركيا مع باراغواي انطلاقا من الساعة 11:30 لتحديد صاحبي المركزين 25 و26.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي في المركز الثالث ضمن المجموعة الرابعة، خلف كل من كرواتيا المتصدرة وجزر فارو صاحبة المركز الثاني، ومتقدما على الصين تايبيه.
وفي الدور التمهيدي، احتل المنتخب التونسي المركز الثالث في المجموعة السابعة، بعد فوزه على الصين تايبيه بنتيجة 30-17، مقابل هزيمتين أمام بولونيا (26-22) والمجر (32-24).
وسيواجه المنتخب التونسي نظيره الغيني بداية من الساعة 9:15 صباحا بتوقيت تونس، بعدما خسرت غينيا أمام باراغواي بنتيجة 23-13. وفي المقابل، ستلتقي تركيا مع باراغواي انطلاقا من الساعة 11:30 لتحديد صاحبي المركزين 25 و26.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي في المركز الثالث ضمن المجموعة الرابعة، خلف كل من كرواتيا المتصدرة وجزر فارو صاحبة المركز الثاني، ومتقدما على الصين تايبيه.
وفي الدور التمهيدي، احتل المنتخب التونسي المركز الثالث في المجموعة السابعة، بعد فوزه على الصين تايبيه بنتيجة 30-17، مقابل هزيمتين أمام بولونيا (26-22) والمجر (32-24).
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