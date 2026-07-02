بورصة تونس تستأنف أنشطتها من مركزها المعلوماتي الرئيسي

أعلنت بورصة تونس، الخميس، إستئناف أنشطتها من مركزها المعلوماتي الرئيسي، بعد استكمال عمليات إعادة تأهيله وإنجاز جميع الإختبارات الفنية وعمليّات التثبت المتعلّقة بالبنية التحتية المعلوماتية.وأوضحت البورصة، في بلاغ صادر عنها، أن المركز المعلوماتي الرئيسي عاد إلى الإستغلال بصفة عادية، وأن جميع عمليات السوق أصبحت تنجز مجددا إنطلاقا من الموقع الرئيسي، إثر التأكد من جاهزية مختلف الأنظمة.وأضافت أن موقعها الإلكتروني المؤسساتي إستعاد كامل جاهزيته، وأصبحت جميع الخدمات والمعلومات المتعلقة بالسوق، إلى جانب البلاغات والمنشورات، متاحة مجددا في ظروفها العادية.وتقدمت بورصة تونس باعتذارها إلى كافة المتدخلين في السوق، معربة عن شكرها للشركات المدرجة والوسطاء بالبورصة والمستثمرين وسائر شركائها على ما أبدوه من تفهم وثقة وتعاون خلال الفترة الماضية.وجددت في هذا الصدد، إلتزامها بضمان إستمرارية خدماتها، وتعزيز أمن بنيتها التحتية المعلوماتية ومرونة نظم المعلومات، وفق أفضل الممارسات المعتمدة في مجال إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.