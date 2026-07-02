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انطلاق استغلال محطة التطهير بجندوبة...خطوة جديدة نحو حماية البيئة والمياه في تونس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 16:27 قراءة: 0 د, 45 ث
      
دخلت محطة التطهير بجندوبة، يوم الثلاثاء 30 جوان المنقضي، حيّز الاستغلال الفعلي بعد استكمال أشغالها بهدف دعم حماية الموارد المائية وإعادة استعمال المياه المعالجة في التنمية الفلاحية

ويندرج هذا الانجاز، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للديوان الوطني للتطهيرعلى موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في اطار "مشروع تحسين البيئة المائية بالمدن الصغرى" (بنزرت، زغوان، باجة، سليانة، الكاف، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد، صفاقس، وقبلي) الممول من الدولة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)


وسيساهم هذا المشروع الذي تقدر كلفته الاجمالية 28.8 مليون دينار بشكل مباشر في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية قبل سكبها في الوسط الطبيعي


كما سيمكن هذا الانجاز من اعادة استغلال المياه المعالجة في ري المساحات الخضرء الى جانب خلق وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية المتاخمة للمحطة

وقد واكب انطلاق الاستغلال الفعلي لهذه المحطة، كل من سفير اليابان بتونس والممثلة المقيمة لمكتب الوكالة اليابانية والتعاون الدولي والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير
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