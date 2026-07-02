الكاف يحدد رزنامة مسابقات الأندية الإفريقية لموسم 2026-2027

رزنامة الموسم



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الخميس، عن رزنامة منافساتلموسم، مع الإبقاء على قيمة الجوائز المالية دون تغيير.وسيحصل بطل رابطة أبطال إفريقيا على، فيما سينال المتوج بكأس الكونفدراليةوينطلق الموسم الجديد بإقامة مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول من، على أن تُجرى مباريات الإياب من. أما الدور التمهيدي الثاني، فستقام مباريات الذهاب من، والإياب منوتنطلق مرحلة المجموعات أواخر شهر نوفمبر، بينما تُقام الأدوار الإقصائية بداية من شهر فيفري 2027، على أن يُلعب النهائي خلال الفترة الممتدة بينوستمثل كرة القدم التونسية في رابطة أبطال إفريقيا كل من، فيما يشاركفي منافسات كأس الكونفدرالية.* ذهاب الدور التمهيدي الأول:* إياب الدور التمهيدي الأول:* ذهاب الدور التمهيدي الثاني:* إياب الدور التمهيدي الثاني:* الجولة الأولى:* الجولة الثانية:* الجولة الثالثة:* الجولة الرابعة:* الجولة الخامسة:* الجولة السادسة:* ربع النهائي (ذهاب):* ربع النهائي (إياب):* نصف النهائي (ذهاب):* نصف النهائي (إياب):* النهائي: