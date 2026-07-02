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الكاف يحدد رزنامة مسابقات الأندية الإفريقية لموسم 2026-2027

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 14:13 قراءة: 1 د, 24 ث
      
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الخميس، عن رزنامة منافسات رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027، مع الإبقاء على قيمة الجوائز المالية دون تغيير.

وسيحصل بطل رابطة أبطال إفريقيا على 6 ملايين دولار، فيما سينال المتوج بكأس الكونفدرالية 4 ملايين دولار.


وينطلق الموسم الجديد بإقامة مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، على أن تُجرى مباريات الإياب من 11 إلى 13 سبتمبر. أما الدور التمهيدي الثاني، فستقام مباريات الذهاب من 16 إلى 18 أكتوبر، والإياب من 23 إلى 25 أكتوبر 2026.


وتنطلق مرحلة المجموعات أواخر شهر نوفمبر، بينما تُقام الأدوار الإقصائية بداية من شهر فيفري 2027، على أن يُلعب النهائي خلال الفترة الممتدة بين 9 و31 ماي 2027.

وستمثل كرة القدم التونسية في رابطة أبطال إفريقيا كل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، فيما يشارك النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في منافسات كأس الكونفدرالية.

رزنامة الموسم

الأدوار التمهيدية

* ذهاب الدور التمهيدي الأول: 4 - 6 سبتمبر 2026
* إياب الدور التمهيدي الأول: 11 - 13 سبتمبر 2026
* ذهاب الدور التمهيدي الثاني: 16 - 18 أكتوبر 2026
* إياب الدور التمهيدي الثاني: 23 - 25 أكتوبر 2026

مرحلة المجموعات

* الجولة الأولى: 27 - 29 نوفمبر 2026
* الجولة الثانية: 4 - 6 ديسمبر 2026
* الجولة الثالثة: 18 - 20 ديسمبر 2026
* الجولة الرابعة: 8 - 10 جانفي 2027
* الجولة الخامسة: 15 - 17 جانفي 2027
* الجولة السادسة: 22 - 24 جانفي 2027

الأدوار الإقصائية

* ربع النهائي (ذهاب): 26 - 28 فيفري 2027
* ربع النهائي (إياب): 5 - 7 مارس 2027
* نصف النهائي (ذهاب): 9 - 11 أفريل 2027
* نصف النهائي (إياب): 16 - 18 أفريل 2027
* النهائي: بين 9 و31 ماي 2027.
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