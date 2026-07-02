مرصد المرور: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات بنحو 10% رغم تراجع عدد الحوادث والجرحى
أعلن المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، أن عدد قتلى حوادث المرور ارتفع بنسبة 9.97 بالمائة منذ بداية السنة وإلى غاية 1 جويلية 2026، رغم تراجع عدد الحوادث والجرحى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت الإحصائيات تسجيل 629 قتيلا مقابل 572 خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
في المقابل، انخفض عدد حوادث المرور بنسبة 20.01 بالمائة، حيث تم تسجيل 2251 حادثا مقابل 2814 حادثا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما تراجع عدد الجرحى بنسبة 19.54 بالمائة، لينخفض من 3680 جريحا سنة 2025 إلى 2961 جريحا إلى حدود غرة جويلية 2026.
وأوضح المرصد أن السهو وعدم الانتباه يظل السبب الرئيسي لحوادث المرور، إذ كان وراء 28.25 بالمائة من الحوادث، تليه السرعة التي تسببت في 518 حادثا، أي ما يعادل 22.92 بالمائة.
أما بالنسبة للحوادث القاتلة، فقد تصدرت السرعة قائمة الأسباب، بعدما تسببت في 251 حالة وفاة، أي 39.78 بالمائة من إجمالي الوفيات، كما خلفت 727 جريحا بنسبة 24.49 بالمائة، في حين أدى السهو وعدم الانتباه إلى إصابة 741 شخصا، أي 24.96 بالمائة من مجموع الجرحى.
وبحسب المرصد، سجل شهر أفريل أعلى عدد من حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة 18.35 بالمائة، بينما تصدر شهر ماي عدد الوفيات بنسبة 19.71 بالمائة، في حين سجل شهر مارس أكبر عدد من الجرحى بنسبة 17.97 بالمائة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت ولاية تونس في صدارة الولايات من حيث عدد حوادث المرور بنسبة 11.06 بالمائة، فيما سجلت ولاية القيروان أعلى عدد من الوفيات بنسبة 9.22 بالمائة، تلتها ولايات المهدية ثم نابل وقفصة.
وأظهرت الإحصائيات تسجيل 629 قتيلا مقابل 572 خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
في المقابل، انخفض عدد حوادث المرور بنسبة 20.01 بالمائة، حيث تم تسجيل 2251 حادثا مقابل 2814 حادثا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما تراجع عدد الجرحى بنسبة 19.54 بالمائة، لينخفض من 3680 جريحا سنة 2025 إلى 2961 جريحا إلى حدود غرة جويلية 2026.
وأوضح المرصد أن السهو وعدم الانتباه يظل السبب الرئيسي لحوادث المرور، إذ كان وراء 28.25 بالمائة من الحوادث، تليه السرعة التي تسببت في 518 حادثا، أي ما يعادل 22.92 بالمائة.
أما بالنسبة للحوادث القاتلة، فقد تصدرت السرعة قائمة الأسباب، بعدما تسببت في 251 حالة وفاة، أي 39.78 بالمائة من إجمالي الوفيات، كما خلفت 727 جريحا بنسبة 24.49 بالمائة، في حين أدى السهو وعدم الانتباه إلى إصابة 741 شخصا، أي 24.96 بالمائة من مجموع الجرحى.
وبحسب المرصد، سجل شهر أفريل أعلى عدد من حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة 18.35 بالمائة، بينما تصدر شهر ماي عدد الوفيات بنسبة 19.71 بالمائة، في حين سجل شهر مارس أكبر عدد من الجرحى بنسبة 17.97 بالمائة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت ولاية تونس في صدارة الولايات من حيث عدد حوادث المرور بنسبة 11.06 بالمائة، فيما سجلت ولاية القيروان أعلى عدد من الوفيات بنسبة 9.22 بالمائة، تلتها ولايات المهدية ثم نابل وقفصة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332244