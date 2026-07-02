JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:39 Tunis

مرصد المرور: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات بنحو 10% رغم تراجع عدد الحوادث والجرحى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 14:03 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلن المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، أن عدد قتلى حوادث المرور ارتفع بنسبة 9.97 بالمائة منذ بداية السنة وإلى غاية 1 جويلية 2026، رغم تراجع عدد الحوادث والجرحى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات تسجيل 629 قتيلا مقابل 572 خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.


في المقابل، انخفض عدد حوادث المرور بنسبة 20.01 بالمائة، حيث تم تسجيل 2251 حادثا مقابل 2814 حادثا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.


كما تراجع عدد الجرحى بنسبة 19.54 بالمائة، لينخفض من 3680 جريحا سنة 2025 إلى 2961 جريحا إلى حدود غرة جويلية 2026.

وأوضح المرصد أن السهو وعدم الانتباه يظل السبب الرئيسي لحوادث المرور، إذ كان وراء 28.25 بالمائة من الحوادث، تليه السرعة التي تسببت في 518 حادثا، أي ما يعادل 22.92 بالمائة.

أما بالنسبة للحوادث القاتلة، فقد تصدرت السرعة قائمة الأسباب، بعدما تسببت في 251 حالة وفاة، أي 39.78 بالمائة من إجمالي الوفيات، كما خلفت 727 جريحا بنسبة 24.49 بالمائة، في حين أدى السهو وعدم الانتباه إلى إصابة 741 شخصا، أي 24.96 بالمائة من مجموع الجرحى.

وبحسب المرصد، سجل شهر أفريل أعلى عدد من حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة 18.35 بالمائة، بينما تصدر شهر ماي عدد الوفيات بنسبة 19.71 بالمائة، في حين سجل شهر مارس أكبر عدد من الجرحى بنسبة 17.97 بالمائة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت ولاية تونس في صدارة الولايات من حيث عدد حوادث المرور بنسبة 11.06 بالمائة، فيما سجلت ولاية القيروان أعلى عدد من الوفيات بنسبة 9.22 بالمائة، تلتها ولايات المهدية ثم نابل وقفصة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332244

babnet

كل الأخبار...

14:39 - مدنين: بلدية جرجيس الشمالية تواصل تغيير شبكة الانارة العمومية للحد من الكلفة ودعم الانتقال الطاقي
14:35 - وزارة الصحّة ووكالة تقييم المخاطر توصيان باتخاذ جملة من التدابير للتوقي من مخاطر التعرّض للأشعّة فوق البنفسجية
14:34 - مؤسسة تكنولوجية ناشئة بصفاقس تطلق مبادرة بيئية مواطنية لدعم البلديات وترسيخ ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر
14:29 - مرصد "شاهد" يدعو إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بدورة انتخابية واحدة
14:21 - مونديال الوسطيات لكرة اليد: تونس تنهزم أمام تركيا وتواجه غينيا من أجل المركز 27
14:13 - الكاف يحدد رزنامة مسابقات الأندية الإفريقية لموسم 2026-2027
14:12 - السجن 4 سنوات للناشط السياسي خيام التركي في قضايا ذات صبغة جبائية
14:03 - مرصد المرور: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات بنحو 10% رغم تراجع عدد الحوادث والجرحى
14:02 - منذر الكبير مدربا جديدا للنادي الرياضي القسنطيني الجزائري
13:49 - قفصة: تقديرات بانتاج 73 الف طن من الطماطم الفصلية (رئيس دائرة الإنتاج النباتي)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Por - Cro | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Swi - Alg | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 جويلية 2026 | 17 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 23
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
10.64 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
34°-25
33°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 24886,8
  • (01/07)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (01/07)
  • 1 $ = 2,96122 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/07)     936,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/07)   29275 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>