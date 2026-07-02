مرصد المرور: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات بنحو 10% رغم تراجع عدد الحوادث والجرحى

أعلنالتابع لوزارة الداخلية، أن عدد قتلى حوادث المرور ارتفع بنسبةمنذ بداية السنة وإلى غاية، رغم تراجع عدد الحوادث والجرحى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأظهرت الإحصائيات تسجيلمقابلخلال الفترة ذاتها من سنة 2025.في المقابل، انخفض عدد حوادث المرور بنسبة، حيث تم تسجيلمقابلخلال الفترة نفسها من السنة الماضية.كما تراجع عدد الجرحى بنسبة، لينخفض منسنة 2025 إلىإلى حدود غرة جويلية 2026.وأوضح المرصد أنيظل السبب الرئيسي لحوادث المرور، إذ كان وراءمن الحوادث، تليهالتي تسببت في، أي ما يعادلأما بالنسبة للحوادث القاتلة، فقد تصدرتقائمة الأسباب، بعدما تسببت في، أيمن إجمالي الوفيات، كما خلفتبنسبة، في حين أدى السهو وعدم الانتباه إلى إصابة، أيمن مجموع الجرحى.وبحسب المرصد، سجلأعلى عدد من حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة، بينما تصدرعدد الوفيات بنسبة، في حين سجلأكبر عدد من الجرحى بنسبةوعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءتفي صدارة الولايات من حيث عدد حوادث المرور بنسبة، فيما سجلتأعلى عدد من الوفيات بنسبة، تلتها ولاياتثم