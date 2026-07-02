منذر الكبير مدربا جديدا للنادي الرياضي القسنطيني الجزائري

أعلن النادي الرياضي القسنطيني عبر صفحته الرسمية اليوم الخميس تعاقده مع المدرب التونسي منذر الكبير.وهي التجربة التدريبية الثانية لمنذر الكبير خارج تونس بعد الأولى مع الرجاء الرياضي المغربي خلال موسم 2022-2023.كما سبق له تدريب عديد الأندية التونسية على غرار النجم الساحلي والنادي الافريقي والنادي البنزرتي والترجي الرياضي إلى جانب إشرافه على المنتخب التونسي في الفترة الممتدة من 2019 الى 2022.وقبل انتقاله الى النادي الرياضي القسنطيني، كان منذر الكبير مشرفا على الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم.ويعتبر النادي الرياضي القسنطيني أحد أعرق الأندية الجزائرية إذ احتفل هذا العام بمرور 128 عاما على تأسيسه.وأنهى الفريق الموسم الماضي 2025-2026 في المركز التاسع ضمن البطولة الجزائرية لكرة القدم برصيد 43 نقطة على بعد 22 نقطة من مولودية الجزائر البطل.وسبق للنادي الرياضي القسنطيني أن توج ببطولة الجزائر خلال موسمي 1996-1997 و2017-2018.