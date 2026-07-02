قضية فساد مالي تلاحق والي منوبة الأسبق ومسؤولين سابقين

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 2 جويلية 2026، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد والي منوبة الأسبق، أحمد السماوي، وعدد من المسؤولين السابقين المشمولين بالبحث، إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل .وجاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل القضية استجابة لطلب رسمي تقدم به فريق الدفاع عن المتهمين، وذلك لتمكينهم من إعداد وسائل الدفاع والاطلاع على مستندات الملف ولانتظار مال الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام.وتعود أطوار القضية إلى ملاحقات قضائية تتعلق بشبهات تجاوزات وفساد مالي وإداري شابت فترة تولي الوالي الأسبق لمهامه، والتي حركت بناءً عليها تقارير رقابية أفضت إلى إحالة الملف على أنظار القضاء المالي للحسم فيه.