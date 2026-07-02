مركز النهوض بالصادرات يفتح باب التسجيل للمشاركة في معرض "الكترونيكا 2026" بميونيخ من 10 الى 13 نوفمبر 2026

دعا مركز النهوض بالصادرات المؤسسات التونسية الناشطة في قطاعات الإلكترونيات إلى التسجيل للمشاركة في معرض "الكترونيكا 2026"، المزمع تنظيمه من 10 إلى 13 نوفمبر 2026، بمدينة ميونيخ الألمانية.وتهدف هذه المشاركة إلى تمكين المؤسسات التونسية من الترويج لكفاءاتها في الأسواق الدولية وتطوير فرص التصدير وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والعالمية فضلا عن الاطلاع على أحدث الاتجاهات التكنولوجية في القطاع.وأفاد المركز، في بلاغ، أن هذا المعرض يعد من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع الإلكترونيات ويجمع كبرى المؤسسات المصنعة والمزودة والمستثمرين وصناع القرار الدوليين بما يوفر فرصا هامة للتشبيك وإبرام شراكات جديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية.ويستهدف المعرض المؤسسات الناشطة في تصنيع البطاقات الإلكترونية وإلكترونيات السيارات والأنظمة المدمجة والخدمات الهندسية والإنتاج الإلكتروني وإنترنت الأشياء والإلكترونيات الصناعية وحلول الصناعة الذكية.وأشار مركز النهوض بالصادرات إلى أن التسجيل يتم حصريا عبر منصة "E-CEPEX" مشيرا الى أنه يمكن غلق باب الترشحات قبل التاريخ النهائي في حال بلوغ العدد الأقصى للمشاركين.وأضاف البلاغ أن آخر أجل للتسجيل قد حدد ليوم 10 جويلية 2026، داعيا المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تأكيد انخراطها عبر المنصة المخصصة لذلك.