JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:07 Tunis

مركز النهوض بالصادرات يفتح باب التسجيل للمشاركة في معرض "الكترونيكا 2026" بميونيخ من 10 الى 13 نوفمبر 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 15:22 قراءة: 0 د, 51 ث
      
دعا مركز النهوض بالصادرات المؤسسات التونسية الناشطة في قطاعات الإلكترونيات إلى التسجيل للمشاركة في معرض "الكترونيكا 2026"، المزمع تنظيمه من 10 إلى 13 نوفمبر 2026، بمدينة ميونيخ الألمانية.

وتهدف هذه المشاركة إلى تمكين المؤسسات التونسية من الترويج لكفاءاتها في الأسواق الدولية وتطوير فرص التصدير وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والعالمية فضلا عن الاطلاع على أحدث الاتجاهات التكنولوجية في القطاع.


وأفاد المركز، في بلاغ، أن هذا المعرض يعد من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع الإلكترونيات ويجمع كبرى المؤسسات المصنعة والمزودة والمستثمرين وصناع القرار الدوليين بما يوفر فرصا هامة للتشبيك وإبرام شراكات جديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية.


ويستهدف المعرض المؤسسات الناشطة في تصنيع البطاقات الإلكترونية وإلكترونيات السيارات والأنظمة المدمجة والخدمات الهندسية والإنتاج الإلكتروني وإنترنت الأشياء والإلكترونيات الصناعية وحلول الصناعة الذكية.

وأشار مركز النهوض بالصادرات إلى أن التسجيل يتم حصريا عبر منصة "E-CEPEX" مشيرا الى أنه يمكن غلق باب الترشحات قبل التاريخ النهائي في حال بلوغ العدد الأقصى للمشاركين.

وأضاف البلاغ أن آخر أجل للتسجيل قد حدد ليوم 10 جويلية 2026، داعيا المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تأكيد انخراطها عبر المنصة المخصصة لذلك.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332241

babnet

كل الأخبار...

16:07 - جامعة تونس المنار تنظم "يوم عرض المشاريع" للدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين يوم 9 جويلية الجاري
15:43 - قصر المؤتمرات يحتضن يوم 8 جويلية 2026 عرضا مسرحيا ضمن حفل تخرج طلبة المعهد العالي للتصرف بتونس
15:28 - الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تدعو إلى تكثيف الجهود للتصدي لمنظمي العمرة خارج الأطر القانونية
15:25 - وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تنظم ورشة عمل يوم 7 جويلية حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
15:22 - مركز النهوض بالصادرات يفتح باب التسجيل للمشاركة في معرض "الكترونيكا 2026" بميونيخ من 10 الى 13 نوفمبر 2026
15:11 - سوسة تحتضن المؤتمر الدولي السادس حول الموارد المائية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال افريقيا من 22 الى 24 مارس 2027
14:45 - الدورة 16 لـ"ليالي السينما برباط سوسة" تنطلق غدا بعرض فيلم "الذراري الحمر"
14:39 - مدنين: بلدية جرجيس الشمالية تواصل تغيير شبكة الانارة العمومية للحد من الكلفة ودعم الانتقال الطاقي
14:35 - وزارة الصحّة ووكالة تقييم المخاطر توصيان باتخاذ جملة من التدابير للتوقي من مخاطر التعرّض للأشعّة فوق البنفسجية
14:34 - مؤسسة تكنولوجية ناشئة بصفاقس تطلق مبادرة بيئية مواطنية لدعم البلديات وترسيخ ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Por - Cro | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Swi - Alg | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 جويلية 2026 | 17 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
10.43 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
34°-25
33°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 24893,7
  • (02/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37285 DT
  • (02/07)
  • 1 $ = 2,96028 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/07)     936,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/07)   29275 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>