وزارة الصحّة ووكالة تقييم المخاطر توصيان باتخاذ جملة من التدابير للتوقي من مخاطر التعرّض للأشعّة فوق البنفسجية

أوصت وزارة الصحّة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر ، في بلاغ مشترك، نُشر اليوم الخميس، باتّخاذ جملة من التدابير والتوصيات للوقاية من مخاطر التعرّض للأشعة فوق البنفسجية، في مقدّمتها تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 إلى 16 حيث يرتفع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى ما بين 8 و 9 (مرتفع جدا) واستعمال واق شمسي يتجاوز فيه عامل الحماية من الشمس + 50 ( +SPF 50 ).كما أوصت بارتداء نظارات شمسية تحمي من الشمس والبقاء في الظلّ قدر الإمكان فضلا عن متابعة مؤشر الأشعة فوق البنفسجية، وهو مؤشر رقمي يحدّد شدّة أشعّة الشّمس ما فوق البنفسجية على سطح الأرض، يوميا.ويشار، حسب البلاغ، إلى أن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في تونس، يتجاوز، غالبا، مستوى 8 ويعد هذا المستوى ( بين 8 و 10) مرتفعا جدّا، ليفوق أحيانا مستوى +11 ( وهو مستوى خطير جدا )، والذي يمكن خلاله حدوث حروق جلدية في أقل من 15 دقيقة دون حماية، مع العلم أن الأشعة فوق البنفسجية تبقى مرتفعة حتى في الأيام المغيمة أو معتدلة الحرارة.ويمكن أن يتسبب التعرّض إلى أشعة الشمس فوق البنفسجية، إلى ضربة شمس أو احمرار وتهيج العين وحروق وتهيج جلدي، على المدى القريب، في حين يمكن أن ينتج عنه الإصابة بسرطانات الجلد وأضرار في العين والشيخوخة المبكرة للبشرة، على المدى البعيد.