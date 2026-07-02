JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:45 Tunis

في مراسلة الى وزيرة المالية،اتحاد الشغل يقترح مراجعة الضريبة على الدخل والرفع في الاستثمار العمومي ضمن مقترحاته لقانون المالية 2027

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63b992a7c9cb68.76782740_okpiehlqgmfnj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 12:33 قراءة: 1 د, 45 ث
      
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والرفع في حجم الاستثمار العمومي، وإعادة التوازن إلى سياسة التداين، إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي حول إعداد الميزانية.

   وجاءت هذه المقترحات في مراسلة وجهها الأمين العام للاتحاد، صلاح الدين السالمي، إلى وزيرة المالية، ردا على طلب الوزارة إبداء الرأي بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027.


     واقترح الاتحاد، ضمن الوثيقة التي تحصلت /وات/ على نسخة منها، الترفيع في سقف الشريحة المعفاة من الضريبة من 5 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار، بما يعادل تقريبا مستوى الأجر الأدنى، مع إعادة هيكلة سلم الضريبة عبر رفع عدد الشرائح من سبع إلى تسع شرائح، والرفع في سقف الشريحة العليا إلى 100 ألف دينار، بهدف تعزيز مبدأ التصاعدية الجبائية وتخفيف العبء الضريبي على الطبقة الوسطى العليا.
    وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، اعتبر الاتحاد أن مستواه ظل متدنيا خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى رفع اعتمادات الاستثمار إلى 8 مليارات دينار، بما يعادل 10 بالمائة من حجم الميزانية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والنقل.

   واقترح أيضا الانتقال من سياسة تمويل عجز المؤسسات العمومية إلى تمويل استثماراتها، عبر إعداد خطة لإنقاذها، ولا سيما شركة فسفاط قفصة والخطوط التونسية، إلى جانب إحداث صندوق وطني لإصلاح المؤسسات العمومية.
  وبشأن التداين العمومي، دعا الاتحاد إلى تحقيق توازن بين التداين الداخلي والخارجي، وتنشيط الدبلوماسية المالية لتعبئة الموارد الخارجية، واعتماد خطة أكثر وضوحا وشفافية في مجال الاقتراض الخارجي، مع حصر لجوء الدولة إلى تسهيلات البنك المركزي في تمويل نفقات الاستثمار، وإعادة العمل بالقرض الرقاعي الوطني.
   وتعرض الاتحاد،  الى منشور رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد ميزانية 2027، وانتقد ما اعتبره "توجها تقشفيا قد يؤثر في جودة الخدمات العمومية"، معربا عن تحفظه بشأن الحد من الترقيات، وغياب إجراءات عملية لمقاومة التشغيل الهش، وعدم تضمين تدابير كفيلة بحماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى.
   كما جدد دعوته إلى فتح حوار جدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، وإدراج الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد ضمن المشروع، ونشر مشروع القانون والوثائق المصاحبة له فور المصادقة عليه في مجلس الوزراء، بما يتيح للأطراف الاجتماعية دراسته وإبداء الرأي فيه قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332239

babnet

كل الأخبار...

12:45 - قضية فساد مالي تلاحق والي منوبة الأسبق ومسؤولين سابقين
12:33 - في مراسلة الى وزيرة المالية،اتحاد الشغل يقترح مراجعة الضريبة على الدخل والرفع في الاستثمار العمومي ضمن مقترحاته لقانون المالية 2027
12:29 - مدنين: تركيز منظومة حماية في منطقة راس الرمل بجزيرة جربة لتطويق منطقة تعشيش طيور من الاصناف الهشة
12:21 - ملتقى أولوموك لبارا ألعاب القوى: فضية لسمية البوسعيدي وبرونزية لروعة التليلي في افتتاح المشاركة التونسية
11:43 - 8 تهم تلاحق روسيين بعد تسلقهما الempire state building في نيويورك لإعلان زواجهما
11:38 - OpenAI تطرح GPT-5.6 بشكل محدود بطلب من الإدارة الأمريكية
11:31 - مخطط التنمية 2026-2030: أكثر من 101 مليار دينار لتنفيذ 21 ألف مشروع في مختلف الجهات
11:22 - كأس العالم 2026: الجزائر ومصر تخوضان مواجهتين حاسمتين أمام سويسرا وأستراليا في الدور السادس عشر
11:13 - الحماية المدنية : 592 تدخلا منها 165 عملية للنجدة واسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
10:29 - وزارة الفلاحة تطلق إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي لموسم 2026-2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Por - Cro | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Swi - Alg | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 جويلية 2026 | 17 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 24
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
10.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
34°-25
33°-23
32°-23
  • Avoirs en devises 24886,8
  • (01/07)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (01/07)
  • 1 $ = 2,96122 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/07)     936,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/07)   29275 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

1